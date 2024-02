Britney Spears revela beso con Ben Affleck tras compartir antigua foto que luego borró

Britney Spears ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al revelar un episodio inédito de su vida personal, uno que no había compartido ni siquiera en su libro de memorias, The Woman In Me. La cantante causó revuelo al publicar una fotografía antigua en la que aparece junto a Ben Affleck, insinuando un romance en el verano de 1999.

¿Qué publicó Britney Spears sobre Ben Affleck?

La imagen, en blanco y negro, muestra a Spears junto a Affleck y la compositora Diane Warren durante una celebración del álbum ...Baby One More Time en enero de ese año. En la publicación en Instagram, Spears escribió: "¡Una gran foto de hace años con Ben Affleck y Diane Warren! Es un actor increíble".



Sin embargo, lo más llamativo fue su confesión inesperada en el pie de foto: "¿Olvidé mencionar que besé a Ben esa noche? Sinceramente lo olvidé. ¡Maldita sea, eso es una locura!". Este recuerdo revive los rumores sobre un posible romance entre Spears y Affleck en una época marcada también por la relación de Affleck con Jennifer Lopez en 2002, conocida como Bennifer.



Además, este gesto trajo a la memoria el videoclip I Love Rock & Roll de Spears, estrenado en mayo de 2002, donde lleva escrito el nombre Ben en la mano. Esta coincidencia avivó aún más las especulaciones, especialmente dado que fue durante este período que inició su relación con Justin Timberlake. A pesar de las pistas, nada se ha confirmado oficialmente.



Spears terminó el pie de foto con un toque de misterio: "Ojalá pudiera contarles la historia que sucedió antes de eso. ¡Dios mío, solo estoy siendo una chica chismosa!", seguido de un "Psd: en realidad lo olvidé". Como es habitual en ella, la publicación fue borrada poco después, aumentando el interés y dejando el episodio sin resolver.

"¿Olvidé mencionar que besé a Ben esa noche?", escribió Britney Spears.Fuente: Instagram: @britneyspears

¿Qué dijo Britney Spears sobre Jennifer Lopez en sus memorias?

En sus memorias The Woman in Me, publicadas en 2023, Britney Spears menciona a Jennifer Lopez, pero en un contexto completamente diferente. La estrella del pop expresó su admiración por la habilidad de la diva del Bronx para gestionar su fama con gracia, algo que, según ella misma, le resulta difícil debido a su timidez.



"Algunas celebridades manejan bien la fama. Yo envidio a aquellos que saben cómo hacer que funcione a su favor, porque yo tiendo a retraerme. Me pongo muy tímida", confesó Spears. "Por ejemplo, Jennifer Lopez siempre me pareció alguien que manejaba su fama de manera admirable. Siempre se mostraba con dignidad".

¿Britney Spears se retira de la música'?

A principios de enero, Britney Spears utilizó las redes para poner fin a los crecientes rumores sobre su regreso a la música con un nuevo álbum. "Solo quiero dejar claro que la mayoría de las noticias son basura. Siguen diciendo que estoy trabajando en un nuevo álbum con personas al azar... ¡Nunca regresaré a la industria musical!", afirmó la cantante.

