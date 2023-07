Jennifer López encaró a fotógrafos con insultos tras salir del gimnasio [VIDEO]

Jennifer López tuvo un altercado con unos fotógrafos en los exteriores de un gimnasio en Estados Unidos. De acuerdo a una publicación de TMZ, la actriz norteamericana acudió al gimnasio Tracy Anderson Method Studio; no obstante, no puedo ingresar al lugar debido a que su tarjeta de acceso no funcionaba.

Al esperar por varios minutos afuera del gimnasio, unos paparazzis se acercaron a la también cantante deseándole un feliz día. Sin embargo, la esposa de Ben Affeck no tomó a bien el saludo y se dirigió a los comunicadores con insultos y muy ofuscada.

Por otro lado, según se pudo ver en un video de Tik Tok publicado por el periódico británico Daily Mail, Jennifer López lucía un outfit de color amarillo, unas zapatillas y lentes de sol. La también empresaria no dudó en soltar unos insultos a los fotógrafos antes de subirse a una camioneta que la esperaba para retirarse del lugar. “Váyanse de aquí. No jodan. Adiós”, fueron las palabras de JLo.

Cabe resaltar que, si bien se desconoce la fecha exacta del momento de los hechos, la noticia fue difundida por redes sociales días antes de que Jennifer López cumpliera 54 años el último lunes 24 de julio.

Jennifer López tuvo problemas para ingresar a un gimnasio en Estados Unidos. | Fuente: Instagram (jlo)

Jennifer López insultó a unos fotógrafos en los exteriores de un gimnasio. | Fuente: Tik Tok (@dailymail)

La intérprete de películas como ‘Maid in Manhattan’, ‘Selena’, ‘Cercana obsesión’, ‘Nunca más’, ‘Estafadoras de Wall Street’, entre otros, publicó un video donde compartió diversas fotografías de su niñez, así como videos donde se le ve cómo ha ido cambiando físicamente a lo largo de los años.

Salma Hayek saludó a Jennifer López con nostálgica fotografía

Jennifer López recibió el saludo de diversos artistas y celebridades de Hollywood por su cumpleaños. Sin embargo, fue el mensaje de Salma Hayek a JLo lo que más llamó la atención de los fanáticos y seguidores de la exesposa de Marc Anthony.

Hayek compartió una imagen de hace muchos años donde aparte de Jennifer López aparecen su actual esposo Ben Affeck junto a Susan Sarandon, Gael García Bernal y el agente Ed Limato.

“Feliz cumpleaños JLo! Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!”, escribió la ganadora del Óscar en su publicación.

Jennifer López publica emotivo video el día de su cumpleaños. | Fuente: Instagram (jlo)

Al ver la publicación, Jennifer López respondió en un comentario con corazones y un emoticón festivo dejando clara su amistad con la actriz mexicana.