Jennifer Lopez ofreció una presentación para cerrar el 2020. | Fuente: EFE

Jennifer Lopez decidió darle punto final al 2020 con un concierto en el “New Year’s Rockin’ Eve”, uno de los clásicos eventos de la televisión estadounidense realizado en el Times Square. Durante su presentación, la artista vivió un emotivo momento al recordar a las víctimas de la COVID-19.

Esto ocurrió luego de que iniciar su show con su reciente tema “In The Morning”. La cantante de 51 años se tomó un intervalo para enviar un mensaje de reflexión acerca del difícil año que le tocó vivir a todo el mundo.

“¿Cómo se sienten? El 2020 casi ha terminado. ¡Lo logramos, lo logramos! Pienso en el inicio de este año, estar en una de las actuaciones más importantes de mi vida frente a miles de personas. Pero esta noche estamos haciendo las cosas de manera un poco diferente. Y eso está bien”, dijo al principio.

EMOTIVO MOMENTO

Y, seguidamente, añadió que todos y todas deberían sentirse “agradecidos por lo que tenemos, apreciar cada momento”. “Perdimos demasiados… Demasiados…”, señaló la popular ‘J.Lo’ sin poder contener las lágrimas.

A continuación, la estrella pop comentó que resulta necesario tomarse un momento para mostrarse agradecidos. “Y vamos a seguir soñando. Hace veinte años, canté esta canción y nunca la necesitamos más que esta noche”, apuntó.

De inmediato, cantó su sencillo “Waiting For Tonight” y, después, entonó su propia versión de “Dream On”, recordado tema de Aerosmith. Lopez cerró su presentación con la canción “Dance Again”.