"Jennifer Lopez ha tenido hombres maravillosos, incluyéndome a mí": exesposo opinó sobre divorcio con Ben Affleck

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido tema de conversación toda la semana ya que la pareja había retomado su relación después de 20 años. Tras ser su cuarta separación, el primer esposo de JLo, Ojani Noa, opinó nuevamente sobre la situación sentimental de su expareja.

"Yo creo que en el caso de ella ya yo lo que haría es si ya yo me he casado 4, 5 veces yo veo cuál ha sido el problema, por qué me estoy divorciando, por qué las relaciones no duran, entonces la próxima relación tiene que ser mejor que la relación anterior para no divorciarnos", opinó en el programa Hoy Día.

Por otro lado, Ojani Noa destacó que Jennifer Lopez "ha tenido hombres maravillosos, incluyéndome a mí, donde hemos estado ahí". "Yo personalmente estuve ahí desde el 0 hasta que nos divorciamos. Yo fui amigo, fui novio, fui su esposo y estuve hasta la muerte. Y yo soy de los que cree en el matrimonio. Cuando yo me casé con esa mujer yo dije 'yo hasta aquí ya yo llego'".

¿Ojani Noa tiene pensado en retomar su relación con Jennifer Lopez?

"No me volvería a casar, pero sí volveríamos a salir porque yo siempre le dije a ella ‘Mi puerta está abierta’, o sea, esta puerta yo no la he cerrado", respondió Ojani al programa de Telemundo.

"Ese papel que tú firmas cuando te casas eso para mí es como el diablo. Ya estuvimos casados, ya sabemos cuál fue el error, hemos crecido como persona…", dijo, dejando la posibilidad de darse una oportunidad con su exesposa.

¿Cómo fue el matrimonio de Jennifer Lopez y Ojani Noa?

Ojani Noa y Jennifer Lopez se divorciaron después de 11 meses de matrimonio. Años más tarde, el productor comentó por qué su relación con la cantante cambió.

"A Jen le encanta estar enamorada, pero se ha comprometido seis veces. Ben es su marido número 4", dijo Noa a Daily Mail en agosto de 2022 después de que Lopez y Affleck se casaran. "Yo era su marido número 1 y ella me dijo que yo era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en la cama en nuestra noche de bodas, dijo que estaríamos juntos para siempre".

"Nos enamoramos cuando ella ya era famosa, pero durante nuestro matrimonio se convirtió en una megaestrella. Durante años fue demasiado doloroso hablar de ello. Yo quería mantener un perfil bajo y vivir mi vida, pero cuando vi que se había casado con Ben, que es un buen chico, los sentimientos volvieron a invadirme", manifestó.

Ojani Noa y Jennifer Lopez se conocieron en 1996 cuando ella asistió a Larios On the Beach, restaurante de Gloria Estefan, y él era el camarero.

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

La historia de amor de los llamados 'Bennifer' comenzó en 2002 durante el rodaje de la película Gigli, cuando Lopez aún estaba casada con Cris Judd. Poco después, comenzó su relación con Ben Affleck hasta comprometerse.

Sin embargo, en 2003, a pocos días de su boda, decidieron posponerla debido a la "excesiva atención mediática", para finalmente confirmar su ruptura en 2004.

Veinte años después, tras reencontrarse y sellar su amor en el altar, la pareja ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez por el inesperado final de su matrimonio.

Podcast recomendado Le trasladamos esta pregunta al doctor Pedro Rondón, psicólogo de parejas y sexólogo y nos dio interesantes pautas al respecto, pero aclaro que no se debe renunciar nuestros sueños por agaradar a la pareja. Escucha la entrevista aquí. Leer más Conexión | programa ¿Debemos dejar nuestras metas y sueños por nuestra pareja?