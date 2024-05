Jerry Seinfeld, a favor de Israel, provoca que estudiantes abandonen graduación gritando: "Palestina libre"

Jerry Seinfeld ofreció un discurso durante una ceremonia de graduación en la Universidad de Duke. | Fuente: X: @CaryCheshireTX

Un grupo de cerca de treinta estudiantes decidió abandonar la ceremonia de graduación de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, como forma de protesta contra Jerry Seinfeld, el conocido comediante neoyorquino invitado como orador. Según la prensa internacional, los estudiantes expresaron su descontento debido al apoyo público de Seinfeld a Israel durante el conflicto en Gaza.



Seinfeld, de 70 años, ha sido un defensor de Israel desde los ataques de Hamas el 7 de octubre y a lo largo del conflicto en Gaza. Como parte de su discurso, Seinfeld, quien es judío, instó a los graduados a usar sus privilegios para perseguir sus sueños. "Yo crecí como un chico judío de Nueva York. Eso es un privilegio si quieres ser comediante", les dijo a los graduados.

¿Qué dijo Jerry Seinfeld en su discurso?

Los estudiantes que abandonaron la ceremonia corearon consignas como "¡Palestina libre!" mientras ondeaban la bandera palestina. Su acción fue recibida con abucheos por parte de otros asistentes, según informó el New York Times. Tras los minutos de tensión, Jerry Seinfeld se acercó al micrófono y dijo: "Gracias. Oh, Dios míos, qué día tan bonito".



Aunque Seinfeld no abordó directamente las protestas, sí mencionó la cultura de la corrección política en su consejo a los graduados. Les instó a no perder su sentido del humor, reconociendo al mismo tiempo la importancia de crear una sociedad más justa e inclusiva. "Creo que también es maravilloso que se preocupen tanto por no herir los sentimientos de otras personas", dijo.



La Universidad de Duke concedió a Seinfeld un doctorado honoris causa. En declaraciones a CBS News, Frank Tramble, vicepresidente de comunicaciones de la universidad, expresó: "Entendemos la profundidad de los sentimientos en nuestra comunidad, y como lo hemos hecho todo el año, respetamos el derecho de todos en Duke a expresar sus opiniones pacíficamente".

¿Quién es Jerry Seinfeld?

Jerry Seinfeld, conocido por su exitosa serie de televisión homónima, continúa siendo un ícono del mundo del entretenimiento. Desde su inicio como comediante en la década de 1980, ha mantenido una presencia destacada en la televisión y en plataformas de streaming como Netflix.



Además de expresar su apoyo a Israel en las redes sociales, Seinfeld visitó Tel Aviv en diciembre para reunirse con familias afectadas por los ataques de Hamas. En otro momento, su esposa Jessica Seinfeld promovió en Instagram una contraprotesta en UCLA contra las manifestaciones pro-palestinas que se llevan a cabo en varias universidades del país.

