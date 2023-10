Gal Gadot, la 'Mujer Maravilla', hace campaña en apoyo a Israel tras ataque de Hamás

Gal Gadot, la popular actriz que encarna a la ‘Mujer Maravilla’, mostró su apoyo a Israel luego de los ataques que recibió desde Gaza de parte del movimiento islamista palestino Hamás.

La artista de 38 años publicó, en un post el último domingo 8 de octubre, una fotografía de la bandera de Israel en su cuenta oficial de Instagram con el mensaje.

“Yo apoyo a Israel, tú también deberías hacerlo. ¡El mundo no puede sentarse en la valla cuando estos horribles actos de terror están ocurriendo!”.

Posteriormente, Gal Gadot publicó otra instantánea con el lema: “Israel está bajo ataque y necesitamos su apoyo”. Esto, luego de anunciar que desarrolló una web personalizada, enlazada a su biografía de Instagram, para que las personas interesadas pueden ayudar a las familias en Israel por medio de donativos económicos.

“Quien pueda, y quiera donar, la vida de estos pueblos cambió para siempre ayer. Han perdido mucho y necesitan ayuda. Solo sí puedes”, escribió la actriz de películas como ‘Agente stone’, ‘Noticia roja’, ‘Blanca Nieves’, ‘Liga de la justicia’, ‘Rápidos y furiosos 4’, entre otros filmes.

Gal Gadot nació en la ciudad de Petaj Tikva en 1985. A los 18 años, la actriz participó y ganó el Miss Israel 2004. Dos años después trabajó como instructora de combate de manera obligatoria hasta el 2008 en las Fuerzas de Defensa de Israel.

Gal Gadot, actriz que encarna a la ‘Mujer Maravilla’, mostró su apoyo a Israel. | Fuente: Warner Bros

Gal Gadot lamentó muertes en Israel tras ataques de Hamás

El último sábado 7 de octubre el grupo Hamás disparó miles de cohetes a diversos puntos de Israel —por medio de aire, mar, y tierra— dejando a 1 200 personas fallecidas, de acuerdo con reportes de medios internacionales.

Tras enterarse del ataque a tierras israelíes, la propia Gal Gadot compartió un sentido mensaje donde lamentó la muerte de personas inocentes que estaban en la zona del conflicto, donde incluso hubo turistas que perdieron la vida y otros que se encuentran desaparecidos.

“Decenas de mujeres, niños y ancianos han sido retenidos como rehenes en Gaza por Hamás. Desde la mañana se dispararon más de 3 mil cohetes. Hamás mantiene rehenes y controla bases y asentamientos en Israel. Hubo más de 900 heridos y continúan los intensos combates. ‘Escucho sus voces y están golpeando la puerta. Estoy con mis dos hijos pequeños’. Mi corazón me duele. Orando por todos los que sufren”, sostuvo la actriz.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Gal Gadot muestra apoyo a su país. Ya en mayo de 2021, la intérprete de Agente Stone hizo diversos pronunciamientos luego de una escalada de violencia entre Israel y Hamas.

"Se me rompe el corazón. Mi país está en guerra. Me preocupan mi familia y mis amigos. Me preocupa mi gente (..) Este es un círculo vicioso que sucede desde hace demasiado tiempo. Israel merece vivir como una nación libre y segura, nuestros vecinos merecen lo mismo", señaló.