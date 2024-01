Jesse Jane, estrella de Playboy, y su novio fueron hallados sin vida en su hogar

La exactriz de películas para adultos Jesse Jane y su novio, Brett Hasenmueller, fueron encontrados sin vida en su domicilio de Oklahoma (EE.UU.). De acuerdo con información preliminar que maneja el medio TMZ, la pareja habría fallecido por sobredosis, sin embargo, el caso está bajo investigación para confirmar o no dicha hipótesis.

La Policía acudió al lugar el pasado miércoles 24 de enero, en respuesta a una solicitud del empleador de Hasenmueller, quien expresó su preocupación por la falta de noticias del mismo en días recientes.

"No está claro cuánto tiempo exactamente Jesse y Brett podrían haber estado muertos en la casa, y tampoco se conoce la causa exacta de la muerte en este momento. Se está llevando a cabo una investigación y el médico forense tomará una determinación final", indica el medio.

¿Quién era Jesse Jane?

La carrera de Jesse Jane despegó en 2002 en Digital Playground, una empresa de cine para adultos. Posteriormente, destacó en el programa Family Business, ganando renombre en la industria.

Además de su participación en filmes para adultos, la actriz incursionó en proyectos no relacionados con esta temática, incluyendo apariciones en la serie Entourage, e incluso en el reality The Bad Girls Club, según detalla The Sun.

El portal también destaca la participación de Jane en el documental de CNBC, Porn: Business of Pleasure, que ofreció una visión íntima de su vida lejos del foco público. La estadounidense también trabajó para la compañía Playboy, donde fue la presentadora del programa Night Calls.

