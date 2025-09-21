Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Jessie Cave, actriz de ‘Harry Potter’, denuncia que fue vetada de convención por tener cuenta en OnlyFans

Jessie Cave es conocida por interpretar a Lavender Brown en las películas de Harry Potter.
Jessie Cave es conocida por interpretar a Lavender Brown en las películas de Harry Potter. | Fuente: Warner Bros.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La actriz de Lavender Brown contó que fue excluida de un evento de fans por su presencia en la plataforma de contenido exclusivo, decisión que calificó de “desconcertante”.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jessie Cave, conocida por interpretar a Lavender Brown en tres películas de la saga Harry Potter, reveló en su cuenta en Substack que fue vetada de una convención de fanáticos debido a su presencia en OnlyFans.

Cave debutó en la franquicia en Harry Potter y el misterio del príncipe (2009) y retomó el papel en Las reliquias de la muerte partes 1 y 2. También ha participado en producciones como Pride (2014) y las series Black Mirror e Industry.

¿Por qué vetaron a Jessie Cave?

“Me enteré de que no me invitaron a una convención de Harry Potter porque ahora tengo OnlyFans”, escribió. “Me explicaron que era un ‘show familiar y OnlyFans está asociado a la pornografía’. Esto me desconcertó, ya que muchos actores que asisten a convenciones han hecho escenas de sexo o desnudos en cine y televisión. Yo solo estoy jugando con mi cabello”.

Aunque considera que ha sido “cancelada” dentro del fandom, Cave aseguró que no está molesta y que siente que ya cumplió su ciclo en el Mundo Mágico. "Habrá un nuevo elenco y son tiempos diferentes. Además, he hecho convenciones por más de 15 años y tengo suficientes fotos y recuerdos”.

¿Por qué abrió su cuenta en OnlyFans?

En marzo, la actriz anunció que se unía a la plataforma. En un video de Instagram explicó que ofrecería “los mejores sonidos de cabello” y contenido “muy sensual”, aunque aclaró en su pódcast Before We Break Up Again que su cuenta “no es sexual”, sino dirigida a personas con fetiches capilares.

En Substack detalló sus motivaciones: “Un año. Lo intentaré por un año. ¿Mi objetivo? Hacer mi casa más segura, cubrir el papel tapiz con arsénico y plomo, construir un nuevo techo, salir de deudas. Mi objetivo es empoderarme, demostrar que no soy tan ingenua como algunos creyeron y dedicar tiempo al amor propio”.

Más celebridades en OnlyFans

OnlyFans se ha convertido en una fuente alternativa de ingresos para varias figuras públicas. En febrero de 2024, Drea de Matteo, estrella de Los Soprano, aseguró que OnlyFansle salvó la vida” luego de poder pagar la ejecución hipotecaria de su casa con los ingresos obtenidos en la plataforma de suscripción.

Meses después, en octubre del mismo año, la cantante Lily Allen reveló que gana más dinero con su cuenta dedicada a fotos de sus pies que con las reproducciones de su música en Spotify.

Por su parte, el actor Dan Benson, recordado por interpretar a Zeke Beakerman en Los hechiceros de Waverly Place, se consolidó en la plataforma con contenido erótico y aseguró que no desea regresar a su antigua vida.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER+ 11 THE BATMAN Lucía y Laura adivinan el futuro de Robert Pattinson

Nunca es tarde para hablar del hombre murciélago (entendí esa referencia). Lucía y Laura conversan sobre The Batman, su obsesión por el antihéroe más popular y qué puede pasar con esta nueva versión independiente del superhéroe de DC Comics.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Harry Potter Jessie Cave OnlyFans

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA