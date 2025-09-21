Jessie Cave, actriz de ‘Harry Potter’, denuncia que fue vetada de convención por tener cuenta en OnlyFans

La actriz de Lavender Brown contó que fue excluida de un evento de fans por su presencia en la plataforma de contenido exclusivo, decisión que calificó de “desconcertante”.

Jessie Cave, conocida por interpretar a Lavender Brown en tres películas de la saga Harry Potter, reveló en su cuenta en Substack que fue vetada de una convención de fanáticos debido a su presencia en OnlyFans.

Cave debutó en la franquicia en Harry Potter y el misterio del príncipe (2009) y retomó el papel en Las reliquias de la muerte partes 1 y 2. También ha participado en producciones como Pride (2014) y las series Black Mirror e Industry.

¿Por qué vetaron a Jessie Cave?

“Me enteré de que no me invitaron a una convención de Harry Potter porque ahora tengo OnlyFans”, escribió. “Me explicaron que era un ‘show familiar y OnlyFans está asociado a la pornografía’. Esto me desconcertó, ya que muchos actores que asisten a convenciones han hecho escenas de sexo o desnudos en cine y televisión. Yo solo estoy jugando con mi cabello”.

Aunque considera que ha sido “cancelada” dentro del fandom, Cave aseguró que no está molesta y que siente que ya cumplió su ciclo en el Mundo Mágico. "Habrá un nuevo elenco y son tiempos diferentes. Además, he hecho convenciones por más de 15 años y tengo suficientes fotos y recuerdos”.

¿Por qué abrió su cuenta en OnlyFans?

En marzo, la actriz anunció que se unía a la plataforma. En un video de Instagram explicó que ofrecería “los mejores sonidos de cabello” y contenido “muy sensual”, aunque aclaró en su pódcast Before We Break Up Again que su cuenta “no es sexual”, sino dirigida a personas con fetiches capilares.

En Substack detalló sus motivaciones: “Un año. Lo intentaré por un año. ¿Mi objetivo? Hacer mi casa más segura, cubrir el papel tapiz con arsénico y plomo, construir un nuevo techo, salir de deudas. Mi objetivo es empoderarme, demostrar que no soy tan ingenua como algunos creyeron y dedicar tiempo al amor propio”.

Más celebridades en OnlyFans

OnlyFans se ha convertido en una fuente alternativa de ingresos para varias figuras públicas. En febrero de 2024, Drea de Matteo, estrella de Los Soprano, aseguró que OnlyFans “le salvó la vida” luego de poder pagar la ejecución hipotecaria de su casa con los ingresos obtenidos en la plataforma de suscripción.

Meses después, en octubre del mismo año, la cantante Lily Allen reveló que gana más dinero con su cuenta dedicada a fotos de sus pies que con las reproducciones de su música en Spotify.

Por su parte, el actor Dan Benson, recordado por interpretar a Zeke Beakerman en Los hechiceros de Waverly Place, se consolidó en la plataforma con contenido erótico y aseguró que no desea regresar a su antigua vida.

