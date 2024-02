Drea de Matteo, actriz de 'Los Soprano', salvó su casa con dinero que ganó en OnlyFans

Drea de Matteo, actriz de la icónica serie Los Soprano, aseguró que OnlyFans “le salvó la vida” luego de que pudo pagar una ejecución hipotecaria de su casa con dinero obtenido en la famosa plataforma de contenidos con suscripción.

En una entrevista con DailyMail, la actriz que interpretó al personaje de Adriana La Cerva en la serie de HBO recordó los problemas económicos por los que pasó y las deudas que acumuló por salvar su casa, motivo por el cual decidió abrir una cuenta en OnlyFans en agosto del año pasado.

“OnlyFans me salvó la vida, al 100 por ciento. No puedo creer que esté diciendo eso, pero realmente nos salvó”, señaló Drea de Matteo al medio británico recalcando que decidió unirse a la plataforma de último recurso para poder comprar su casa que se había inundado y donde vivía junto con sus hijos Alabama Gypsyrose de 16 años y Waylon de 12 años.

“Cualquiera que quiera condenarme y menospreciarme, que lo haga. Solo espero que nunca te encuentren en la posición en la que yo estaba de cuidar a dos niños pequeños. OnlyFans salvó mi casa de muchos años que era muy importante para nosotros”, expresó.

Drea de Matteo formó parte del elenco de The Sopranos en sus 6 temporadas. | Fuente: HBO

Drea de Matteo abrió tienda de ropa gracias a OnlyFans

OnlyFans no solo salvó a Drea de Matteo de perder su casa, sino que también la plataforma le permitió ganar dinero suficiente para fundar Ultrafree, su propia marca de ropa urbana. “Más allá de todo eso, OnlyFans me ha dado suficiente dinero para poner en marcha y financiar mi negocio”, señaló.

La actriz de series como Hijos de la anarquía, Joey, Amas de casa desesperadas, entre otras, recordó que solo tenía 10 dólares en su cuenta bancaria antes de abrir su OnlyFans. “Me pusieron en ejecución hipotecaria y mi casa se había inundado, así que estaba tratando de venderla rápidamente”, comentó.

“Al mismo tiempo, perdí a mi mamá y mi otra mamá, que tiene demencia, se había quedado sin dinero para su cuidadora. No sabía hacia dónde estaba arriba”, agregó De Matteo.

En ese sentido, afirmó que “a los cinco minutos” de haber creado su cuenta en OnlyFans ganó dinero suficiente para “devolverle el dinero a Compass Real Estate, que se quedó con la venta de su casa”. “Lo hice, pero al comienzo no quería hacerlo”, puntualizó.

Drea de Matteo responde a críticas por unirse a OnlyFans

Anteriormente, Drea de Matteo, ganadora de un Emmy como Mejor actriz de reparto por su actuación de Adriana La Cerva en Los Soprano, respondió a las críticas en su contra por unirse a OnlyFans.

Al respecto, mencionó que la decisión se dio por la falta de trabajo como actriz debido a su posición de estar en contra de las vacunas para la COVID-19, postura que hizo que su propio agente la abandonara, según contó Fox News Digital.

“La gente piensa que estoy hecho de oro, y no lo estoy. Rechacé toneladas de trabajos en el pasado solo para estar con mis hijos porque su padre está de viaje y no está tanto por aquí (…) Simplemente no me importa lo que digan. Prefiero salvar a mi familia que salvar las apariencias”, sostuvo.

