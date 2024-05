¡Estreno en RPP! Tomás Suárez-Vértiz sorprende con 'Me recuerdas a alguien', su nueva canción

Siguiendo los pasos de su famoso padre, Tomás Suárez-Vértiz se presentará por primera vez en concierto este sábado. Horas antes de su debut como cantante, el hijo de Pedro Suárez-Vértiz compartió detalles sobre su esperado show y estrenó en exclusiva su segunda canción original, Me recuerdas a alguien, en el programa Ampliación de Noticias de RPP.



Tomás, de 19 años, reveló que, aunque inicialmente tenía dudas sobre dedicarse a la música, su decisión se consolidó durante el homenaje a su padre en San Marcos, realizado un mes después de su repentina muerte. "Cuando llegué al concierto, junto a mi tío Patricio en la voz, mi hermana María José en la guitarra y Arturo Pomar... me di cuenta que esto era lo que quería", comentó.

Me recuerdas a alguien, en exclusiva para RPP

El joven cantante aprovechó la oportunidad para compartir un extracto de su nueva canción, Me recuerdas a alguien. La letra dice: "Conocí una chica que me llamó la atención, me miró a los ojos y me sonrió, me dijo: 'Me recuerdas a alguien que cantaba una canción y, cuando te veo, se me mueve el corazón'. Había una canción que me gustaba mucho".



"Creo que el amor es una de las fuentes más importantes para componer (...) Hay un mensaje oculto. Cualquier fanático de mi papá va a poder identificar de qué se trata la canción", explicó Tomás. "Esta es la historia de dos personas que se gustan y hay cierta energía que deriva al recuerdo de mi papá. Esto se explica utilizando los nombres y versos de sus canciones", expresó el joven artista.



La canción se escuchará completa en su concierto del sábado 1 de junio, junto a los grandes éxitos de Pedro Suárez-Vértiz. Tomás estará acompañado por Afrodisiaco, Amén, Raúl Romero y Lucho Peluka Núñez. "Yo garantizo un buen show. Nos hemos estado sacando la mugre para poder brindar el mejor de los eventos a todos los que asistan", concluyó.

¿Qué dice Tomás Suárez-Vértiz sobre las comparaciones con su padre?

Durante su primera entrevista radial con el programa En Escena de RPP a fines de abril, Tomás Suárez-Vértiz, de 19 años, abordó el tema de las comparaciones con su padre, el legendario Pedro Suárez-Vértiz, quien ya no está presente. "Sé que habrá comparaciones, no es lo que busco, y no porque quiera saber quién es mejor o peor, es más, ni siquiera debería pensar en eso", aseguró.



Además, expresó su admiración hacia su padre: "Yo tengo claro que mi papá es la persona que más admiro y jamás intentaría compararme con él. Gracias a mi papá estoy donde estoy, él me ha enseñado todo lo que sé". Continuó diciendo: "Por el lado de los oyentes, las comparaciones no las busco, pero soy consciente de que las habrá y no me molestan, en lo absoluto".

