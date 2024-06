Selena Gomez pensó en adoptar un bebé si no encontraba pareja hasta los 35 años

Antes de conocer a Benny Blanco y considerar tener una familia con él, la cantante Selena Gomez ya tenía un plan debido a que siempre dijo que soñaba con ser madre. Como se recuerda, su última relación fue con The Weeknd hace cinco años y no, no tenía nada que ver con casarse y vestirse de blanco.

"Estuve sola durante cinco años y me acostumbré mucho. Mucha gente tiene miedo de estar sola y, probablemente, me torturé mentalmente durante dos años estando sola, y luego lo acepté", dijo para la revista TIME. Asimismo, la fundadora de Rare Beauty confesó que decidió abrazar su soltería, tanto así que consideró ser mamá soltera. "Entonces, se me ocurrió mi plan, que iba a adoptar a los 35 si no hubiera conocido a nadie".

No obstante, todo cambió para Selena Gomez cuando conoció a Benny Blanco. "Simplemente sucede cuando menos lo esperas", aseguró la actriz sobre sus sentimientos hacia el productor musical. Cabe resaltar que, en mayo de este año, él confesó sus deseos por ser padre por lo que está pensando en formar una familia con la ganadora de la Palma de Oro en Cannes.

"Quiero tener hijos. Ese es el siguiente objetivo, marcar esa casilla. Tengo muchos ahijados y sobrinos. Me encanta estar rodeado de niños", dijo en The Howard Stern Show.

Selena Gomez anunció su relación con Benny Blanco en enero de este año.Fuente: @selenagomez

Benny Blanco tiene planes de formar una familia con Selena Gomez

Parece que la relación de Selena Gomez y Benny Blanco va de viento en popa. Después de elogiarse mutuamente en redes sociales, el productor musical se visualiza en un futuro con la cantante, además, reveló que planea casarse y tener hijos juntos.

"Ella de verdad es mi mejor amiga. Nos la pasamos riéndonos todo el día. Ella me inspira. Cuando la miro, siento que no puede haber algo mejor que lo que tenemos", dijo al locutor Howard Stern. En julio de este año, la pareja cumplirá un año de relación, y si bien planea sorprender a la actriz de Only Murders in the Building por su cumpleaños (22 de julio), confesó que desea formar una familia con ella.

"Deduzco que hay matrimonio en su futuro”, resaltó Stern ante las declaraciones de Benny Blanco. "Y yo también", respondió seriamente. "Ese es mi próximo gol en el área", añadió sobre tener bebés". ¿Le has dicho ya que quieres tener hijos?", cuestionó el podcaster; a lo que el productor mencionó: "Siempre es un tema de conversación para mí, todos los días".

¿Quién es Benny Blanco, el novio de Selena Gomez?

Benjamin Joseph Levin, mejor conocido como Benny Blanco, es un músico y cantautor estadounidense que comenzó con la banda de rap alternativo Spank Rock a los 19 años. En 2008, trabajó como productor musical junto a Katy Perry para producir los sencillos I kissed a girl y Hot'n cold. Ese mismo año, según contó Blanco, también apoyó con el álbum Circus, de Britney Spears.

El músico también trabajó con artistas de la talla de Charlie Puth, Justin Bieber, BTS, Snoop Dogg. Incluso, con su actual novia, Selena Gomez, grabó el videoclip I Can't Get Enough el 2019 donde también participaron Tainy y J Balvin.

