Jonatan Rojas se convirtió en el primer eliminado de la nueva temporada de 'El Gran Chef Famosos'

En una noche de eliminación llena de emoción, Jonatan Rojas fue el primer concursante en abandonar la nueva temporada de El Gran Chef Famosos. A pesar de enfrentarse en la competencia junto a Santiago Suárez, Cint G y Arianna Fernández, sus platos no lograron impresionar al exigente jurado, lo que resultó en su salida del programa.

"En la parte final tenía que sacar lo mejor de mí, pero al sentir ese corte que fue de gravedad, me nublé. Es más, el jurado me estaba hablando para que continúe, pero me nublé. Estaba pensando en que no iba a llegar, que me faltaba poco tiempo y no sabía qué hacer, sinceramente. Después reaccioné porque faltaba poco y cuando continué, me quemé de nuevo. Me llevo la mejor experiencia porque sacan tu mejor versión", dijo el integrante de Hermanos Yaipén.

En la última edición de El Gran Chef Famosos, Jonatan Rojas y Arianna Fernández no lograron convencer a los jueces, pero el cantante de cumbia fue el eliminado. "Sé que mi permanencia ha sido muy corta en esta temporada. Sinceramente, el programa me ha enseñado a tenerle más amor a la cocina y dedicarme con pasión a conocer más la cocina peruana", comentó.

Por otro lado, el intérprete no descartó la posibilidad de volver al reality de cocina si es que hay repechaje: "Si regreso, voy con todo. Esta vez iría realmente reforzado por mi madre, quien me está dando tips para mejorar en la cocina. Algo importante que me dijo es que me enamore de la cocina. Así como me comprometo con la música que me comprometa con la gastronomía".

Jonatan Rojas se despide de "El Gran Chef Famosos" y contó su experiencia en el reality de cocina. | Fuente: @ elgrancheffamosos.tv

¿Cuántos participantes quedan en El Gran Chef Famosos?

1. Julinho

2. Leyla Chihuán

3. Cint G

4. Cielo Torres

5. Arianna Fernández

6. Santiago Suárez

7. Yaco Eskenazi

8. Ivana Yturbe

9. José Miguel Argüelles

10. Brenda Carvalho

11. Karina Borrero

Jonatan Rojas regresó a Hermanos Yaipén después de 10 años

En mayo de 2023, el cantante Jonatan Rojas usó sus redes sociales para anunciar su regreso a la orquesta Hermanos Yaipen luego de 10 años. Junto a una imagen en la que aparece con Walter y Javier, el intérprete expresó su ilusión de "volver a casa".

"Estamos de vuelta en casa... Después de 10 años vuelvo con mucha ilusión a Hermanos Yaipén . Con ganas de empezar un nuevo camino y nuevos proyectos. Gracias Walter, Javier, Gianfranco y a toda la familia Yaipén por confiar en mí. ¡Nos vemos en los escenarios!", escribió.

El pasado 19 de abril, Rojas había confirmado su salida de la agrupación Zona Libre, un proyecto que inició durante la pandemia. De acuerdo al intérprete, su decisión de dar un paso al costado obedece a una fase de crecimiento profesional.

Jonatan Rojas abandonó la cocina de "El Gran Chef Famosos".Fuente: @GranChefFamosos

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Leer más Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella