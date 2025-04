Esposa del bajista de Weezer es baleada por la policía y acusada de intento de asesinato

Jillian Lauren resultó herida tras un confuso incidente en Los Ángeles. La policía la acusa de apuntar con un arma a los oficiales mientras buscaban a sospechosos de un choque y fuga.

Tras un confuso incidente confirmado el miércoles por las autoridades de Los Ángeles, Jillian Lauren, escritora y esposa de Scott Shriner, bajista de la banda Weezer, fue baleada por la policía el último lunes durante un operativo en el vecindario de Eagle Rock, donde agentes buscaban a sospechosos de un accidente con fuga.

La mujer de 51 años fue trasladada a un hospital con una herida de bala que no comprometía su vida. Horas después, sin embargo, fue acusada de intento de asesinato por supuestamente haber apuntado con un arma de fuego a los oficiales, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Scott Shriner es bajista de Weezer desde 2001, cuando se unió oficialmente a la banda.Fuente: Instagram: @weezer

¿Por qué la policía disparó a Jillian Lauren?

El hecho se originó el lunes 8 de abril, alrededor de las 3:25 p.m., cuando la Patrulla de Caminos de California solicitó apoyo para intervenir tras un choque múltiple en la autopista 134, según reportó CBS News. Tres sospechosos abandonaron el vehículo y huyeron a pie, lo que motivó un operativo conjunto con el LAPD para buscarlos en la zona.

Durante el rastrillaje, agentes ingresaron al patio trasero de una vivienda. Desde una casa vecina, Jillian Lauren —según el comunicado oficial— salió con un arma en la mano. Pese a recibir múltiples advertencias para soltarla, habría apuntado a los agentes, lo que provocó que estos abrieran fuego. Lauren fue herida en el hombro y corrió hacia el interior de su casa.

Treinta minutos después, Lauren y su niñera salieron de la vivienda con las manos en alto y fueron detenidas. Ambas fueron liberadas posteriormente, aunque Lauren fue formalmente acusada en ausencia de intento de asesinato. La policía confirmó a TMZ que se recuperó una pistola calibre 9 mm en la escena.

Jillian Lauren, wife of Weezer bassist Scott Shriner, shot after pointing a gun at police pic.twitter.com/iaGOazHcPa — New York Post (@nypost) April 10, 2025

¿Quién es Jillian Lauren?

Jillian Lauren es autora de las memorias Some Girls: My Life in a Harem (2010) y Everything You Ever Wanted (2015), ambas reconocidas como best sellers. Está casada desde 2005 con Scott Shriner, bajista de Weezer desde inicios de los 2000. La pareja tiene dos hijos.

Hasta el momento, ni Lauren ni Shriner han emitido una declaración pública sobre lo ocurrido. En su última publicación en redes sociales, hecha horas antes del incidente, Lauren compartió una imagen junto al periodista Charles Graeber con el mensaje: “Extraño la gira del libro Behold The Monster. Como esta encantadora noche en Nueva York con @charlesgraeber. ¡Vuelvo pronto!”.

