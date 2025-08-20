Greissy Ortega, hermana menor de Milena Zárate, estará en 'El valor de la verdad' este domingo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Greissy Ortega será la próxima invitada en El valor de la verdad este domingo 24 de agosto. La hermana menor de la cantante colombiana Milena Zárate se sentará en el sillón rojo para hablar sobre difíciles episodios de su vida y la relación que mantiene con su familiar.

El mismo programa compartió un breve adelanto en sus redes sociales donde la bailarina y animadora de 32 años aparece contando un violento episodio con su expareja que reside en Estados Unidos.

"No sabía qué hacer. No tenía familia, no tenía a nadie", expresó la también influencer.

Asimismo, el conductor Beto Ortiz le recriminó a la joven colombiana por permitir que sucedieran hechos de violencia con su todavía esposo. "Te has dejado golpear y has tolerado la violencia. Fíjate al extremo que has tenido que llegar", le dijo el periodista.

"No sabía cómo salir de la violencia. Sentía que cada golpe me lo merecía", expresó Ortega, quien espera su cuarto hijo con su actual pareja Randol Pastor.

Greissy Ortega se encuentra esperando un hijo de su pareja Ernesto Pimentel. | Fuente: Instagram (greissyortega05)

Milena Zárate y Greissy Ortega protagonizaron duro altercado

Milena Zárate y Greissy Ortega se pelearon con insultos y gritos mostrando que están muy lejos de llegar a una conciliación. La colombiana y su hermana menor protagonizaron un escandaloso altercado en los exteriores de un canal de televisión al que fueron invitadas por Ernesto Pimentel.

Fu en mayo de este año que ambas acudieron al programa Esta Noche, conducido por Pimentel con su personaje de la Chola chabuca. Aquella ocasión Milena, expareja de Edwin Sierra, rechazó que su hermana entre al set ante el emotivo reencuentro que tuvo con sus sobrinos.

El programa Magaly TV La Firme difundió las polémicas imágenes de la pelea entre ambas donde se ve a Milena Zárate con un elegante conjunto negro caminando hacia el estudio de televisión. No obstante, la actriz colombiana de 37 años se encontró con su hermana, quien inmediatamente la increpó y la insultó.

"¡Por tu culpa yo soy una infeliz! ¡Por tu culpa, estúpida!", le reclama Ortega a Milena Zárate ante la vista de su pareja, Randol Pastor, quien intenta detenerla junto con el equipo de producción del programa.

Greissy Ortega es hermana menor de la cantante colombiana Milena Zárate.Fuente: Instagram

¿Greissy Ortega descartó reconciliarse con su hermana Milena Zárate?

Greissy Ortega dejó claro que no buscará una reconciliación con su hermana mayor Milena Zárate. La joven de 31 años afirmó que no buscará acercarse a Zárate a pesar de los consejos que recibió en el programa Esta noche. "Es como una relación tóxica", señaló.

En febrero de este año, Greissy Ortega anunció su embarazo luego de cinco meses de relación con su actual pareja, Randol Pastor, quien ya le pidió matrimonio. Ante una entrevista, Ortega dio detalles de los síntomas que sintió recalcando que su embarazo viene teniendo altibajos por la anemia que padece.

"Tengo antojos de ácido y él (Randol) hace todo lo posible por cumplirlos, porque es muy complicado para mí", manifestó a Trome. Seguidamente, la colombiana reveló que invirtió todos sus ahorros para iniciar el proceso de divorcio con el peruano Ítalo Villaseca.

"El divorcio ya venía encaminado hace tiempo, inclusive yo no sabía que Randol me iba a pedir la mano. No fue por el embarazo, fue algo que él quiso hacer con su familia, sus hermanas sabían", sostuvo.