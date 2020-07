Joe Jonas y Sophie Turner se convirtieron en padres por primera vez tras cumplir un año de casados. | Fuente: Twitter

Joe Jonas y Sophie Turner están pasando por un buen momento en sus vidas luego de que se anunciara que ambos artistas se convirtieron en padres por primera vez. De acuerdo con la publicación del portal TMZ, la pequeña se llamaría Willa, sin embargo, aún no está confirmado el nombre.

La actriz de “Juego de Tronos” dio a luz el pasado miércoles 22 de julio en Los Ángeles, donde el matrimonio pasó la cuarentena y los últimos días de gestación de Turner. Como ella misma comentó, la convivencia hizo que su relación se afianzara más y el ambiente era el más tranquilo para su bebé.

Cabe resaltar que Joe Jonas y Sophie Turner han cumplido recientemente un año de matrimonio a principios de este mes y a esa felicidad, se une la llegada de su primera hija. Hace un par de semanas, se pudo notar que la famosa Sansa Stark mostró su avanzado embarazo con un vestido blanco acompañado de su esposo y sus padres.

A pesar de que ni uno ha confirmado esta noticia, el portal TMZ asegura que pronto lo harán tal y como lo hicieron con la noticia del embarazo que, finalmente, terminaron por aceptarlo. Además, esta no es la primera vez que la pareja mantiene su relación lejos de las cámaras, ya que su boda oficial se dio en un entorno completamente familiar en un castillo francés, muy apropiado para la “Reina del Norte”.

Joe Jonas, Sophie Turner Welcome Baby Girl https://t.co/n4oldK8LgY — TMZ (@TMZ) July 27, 2020

“LA PERSONA ADECUADA”

En marzo de 2019, Turner habló con la revista Rolling Stone sobre cómo nunca esperó casarse cuando tenía unos 20 años hasta que conoció a Jonas. "Me estaba preparando completamente para estar soltera por el resto de mi vida", aseguró.

“Creo que una vez que hayas encontrado a la persona adecuada, ya lo sabes. Siento que soy un alma mucho mayor de lo que soy en edad. Siento que he vivido lo suficiente como para saberlo. He conocido suficientes chicos para saber, he conocido suficientes chicas para saber. No siento 22, tengo 27, 28”, aseguró.

Además, a inicios de este año, la actriz habló sobre lo feliz que es al lado de Joe Jonas. "Mucho de [mi felicidad ahora] tiene que ver con estar con una persona de la que me he enamorado, que me ama más de lo que se ama a sí mismo y que quiere verme encontrar mi propia felicidad", sostuvo a Glamour UK.

“Probablemente fue lo más importante que me empujó a encontrar quién soy y encontrar mi felicidad en otras cosas además de actuar”, añadió la esposa de uno de los hermanos Jonas.