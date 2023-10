John Stamos revela que su exnovia Teri Copley le fue infiel con Tony Danza: "Fue mi peor pesadilla"

Siguen surgiendo nuevas revelaciones del libro de memorias de John Stamos. El popular actor de la serie Full House habla sobre su breve romance con la actriz Teri Copley, en If You Would Have Told Me, y confiesa que terminaron su relación porque la encontró en una situación íntima con su colega Tony Danza.

Hace poco, se dio a conocer que en sus memorias, que se lanzarán el 24 de octubre, el famoso tío Jesse de Full House revela por primera vez que es un sobreviviente de abuso sexual infantil. Según Stamos, la responsable de esta trágica experiencia fue una exniñera. "Era como si te hicieras el muerto para que se detuvieran. Pero no fue totalmente agresivo. No sé, no fue bueno".

Completamente enamorado de Teri Copley

El sitio Entertainment Weekly tuvo acceso a otro adelanto de la publicación, en el cual John Stamos recuerda su romance en los años 80 con la modelo y actriz Teri Copley: "Ella era todo lo que buscaba en una mujer". En ese momento, Stamos consideraba la posibilidad de asumir un papel de padrastro para la encantadora hija de Copley, Ashley, fruto de una relación previa, porque se encontraba profundamente enamorado.

Sin embargo, más de un año después, su relación comenzó a tambalearse. John Stamos notó un distanciamiento mientras estaba fuera realizando espectáculos y shows de automóviles. Sabiendo que el exmarido de Copley, Chip Mayer, estaba en la ciudad, Stamos decidió seguirla. Al llegar a su casa en el Valle, notó que no había luces encendidas, pero había un automóvil en la entrada.

La peor pesadilla de John Stamos

John Stamos describe el momento en el que se dio cuenta de la situación como "mi peor pesadilla". Tras observar el interior del coche y encontrar un póster con una imagen semidesnuda de su novia, decidió buscar en la casa de invitados. Allí, se encontró con Copley y Tony Danza, a quien inicialmente no reconoció, durmiendo juntos en la cama.

No sabía cómo reaccionar. "¿Debería sacarlo de la cama a golpes?" se preguntó. Finalmente, decidió no confrontar al hombre y retirarse de la escena. Pero antes de irse, tomó el póster que encontró en el automóvil firmado por Teri con la dedicatoria: "Mi querido Tony, te amaré por siempre". No fue hasta que estaba camino a casa, que Stamos se dio cuenta del nombre de su rival. "Abrázame más fuerte, Tony Danza", escribió.

"Gracias, Tony Danza"

En un capítulo posterior, John Stamos revela cómo más tarde, la popular serie de los años 80, Who's the Boss? que protagonizó Tony Danza, ayudó a impulsar el éxito de su propia serie, Full House.

"Si me hubieran dicho el día que entré a esa habitación y encontré a mi verdadero amor en la cama con otro hombre, que su programa convertiría a Full House en un auténtico éxito (...) Bueno, ¿qué puedo decir? Gracias, Tony Danza", escribió.