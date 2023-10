John Stamos, el recordado tío Jesse en 'Full House', revela que sufrió abuso sexual infantil

El actor John Stamos, de 60 años, ha decidido compartir por primera vez un doloroso episodio de su infancia. En su próximo libro, titulado If You Would Have Told Me, programado para su lanzamiento el 24 de octubre, el antiguo miembro de Full House confiesa que es un sobreviviente de abuso sexual infantil.

De acuerdo a Stamos, la responsable de esta trágica experiencia fue una exniñera. "Me llevó escribir un libro para darme cuenta de que sus acciones alegadas eran inapropiadas", confesó el recordado tío Jesse Katsopolis de la serie conocida en Latinoamérica como Tres por tres.

En una entrevista con People, declaró: "Lo sabía, siempre estaba allí en el fondo, y hago mucho trabajo de apoyo a los (sobrevivientes). Sentí que lo recordaba ligeramente. Siempre estuvo presente, pero lo guardé, como hacen las personas, ¿verdad?".

En ese momento, John Stamos no compartió su experiencia con nadie. "Creo que me decía a mí mismo: 'Ah, son chicas, hombre'". Recordando la experiencia, comenta: "Era como si te hicieras el muerto para que se detuvieran. Pero no fue totalmente agresivo. No sé, no fue bueno".

¿Por qué escribió sus memorias?

La revelación sobre su pasado surgió mientras John Stamos escribía un discurso de aceptación para un premio que recibió por su trabajo en defensa de los niños abusados. "Comencé a escribirlo, y ahí es cuando realmente salió", recordó.

"Y luego pensé, 'No, esta noche no se trata de mí. Se trata de los niños. Voy a guardarlo de nuevo hasta el momento adecuado'. De lo contrario, sería un farsante. Es como, 'Vamos'".

Desde la perspectiva de Stamos, era importante no centrar el momento en sí mismo. "No quería que los titulares fueran eso, y no quería que el libro versara sobre eso", explica. "Fue una página o algo así, pero sentí que tenía que hablar de ello. Fue extraño. Creo que tenía alrededor de 10 u 11 años (cuando sucedió). No debería haber tenido que lidiar con esos sentimientos".

¿Qué más cuenta en su libro?

Para el actor de Big Shot, fue importante ser honesto acerca de todos los aspectos de su vida, tanto los momentos altos como los bajos, en su primer libro. "Inicialmente, tenía la intención de escribir una historia de éxito, pero mientras lo hacía, pensé: 'No, voy a contar una historia humana,'" concluyó.

Actualmente, John Stamos es padre. En abril de 2018, recibió a su hijo Billy, quien tiene 5 años, con su esposa Caitlin McHugh Stamos. "Si descubriera que alguien está haciendo eso a mi hijo", afirmó, "sería una historia completamente diferente".