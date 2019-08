John Travolta y su mensaje para Olivia Newton John mientras lucha contra el cáncer. | Fuente: Instagram

En 1978, el musical “Grease” llegó a la pantalla grande. Danny Zuko (John Travolta) y la dulce e inocente Sandy Olsson (Olivia Newton-John) se conocían y enamoraban durante el verano, sin pensar que se reencontrarían en la secundaria para vivir más de una aventura. Las coreografías, los dramas adolescentes y el amor de Danny y Olivia trascendieron la pantalla grande y convirtieron a "Grease" en un fenómeno que dio la vuelta al mundo.

Han pasado 41 años desde el estreno del famoso musical, y a pesar de que Travolta goza de buena salud, este no es el caso de su excompañera de reparto, la actriz Olivia Newton-John (70 años), quien se encuentra actualmente luchando contra su tercer cáncer que, de acuerdo con los médicos, es fulminante.

Sobre esta triste realidad ha sido consultado el actor, de 65 años, durante la premier de su nueva película “The Fanatic”. John Travolta aseguró que, a pesar de la grave enfermedad que padece, Newton-John luce “increíble”.

“No luce para nada distinta de lo que lucía años atrás. Estoy muy orgulloso de ella”, declaró a People.

Cabe mencionar que ambos actores se mantuvieron como amigos muy cercanos tras el estreno del musical que protagonizaron, pues compartieron su último papel juntos en el año 1983, en la película romántica “Two of a kind”.

Es así que Travolta ha remarcado que se ha mantenido al lado de su amiga a lo largo de su vida. “La he visto tener un hijo, divorciarse, perder a su hermana. Ella ha estado conmigo cuando me casé, cuando tuve hijos. Es increíble tener tantas memorias compartidas”, apuntó el actor.

UN CÁNCER FULMINANTE

A pesar de que Olivia Newton-John enfrenta su tercer cáncer, en las últimas entrevistas que ha dado ha mostrado que permanece optimista, ya que está concentrada en vivir su vida al máximo.

"Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que lo hagas porque crees en ello. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible", confesó.

Newton-John reveló que, además del tratamiento que recibe para su enfermedad, ha decidido mermar sus dolores consumiendo aceite de CBD, un insumo que se extrae de la planta del cannabis que es capaz de ayudar a las personas enfermas de cáncer a soportar sus dolores.