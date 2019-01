¡Tenemos nominados a los Premios Razzie 2019! Si los Oscar celebran lo mejor del cine; la otra ceremonia representa su contraparte al "honrar" a las peores películas del año pasado.

En esta oportunidad, el nombre del presidente Donald Trump y su esposa Melania Trump destacaron al ser candidatos como peor actor ("Death of a Nation" y "Fahrenheit 11/9") y peor actriz de reparto ("Fahrenheit 11/9"). Ambos se tratan de documentales.

Entre los nominados a los Razzie 2019, compiten por la principal categoría (peor película) "Gotti", "¿Quién mató a los Puppets?", "Holmes & Watson", "Robin Hood" y "Winchester". Entre los peores actores y actrices aparecen rostros conocidos como John Travolta ("Gotti"), Melissa McCarthy ("¿Quién mató a los Puppets?" y "El alma de la fiesta", aunque también fue candidata al Globo de Oro por "Can You Ever Forgive Me?" por el cual se espera sea nominada al Oscar), Bruce Willis ("El justiciero"), Jennifer Garner ("Justicia implacable") y Johnny Depp (al prestar su voz para "Sherlock Gnomes").

Los Premios Razzie 2019 se realizarán el próximo 23 de febrero, un día antes de la celebración de los Premios Oscar 2019.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

PEOR PELÍCULA

"Gotti"

"¿Quién mató a los Puppets?"

"Holmes & Watson"

"Robin Hood"

"Winchester"

PEOR DIRECTOR

Etan Cohen por "Holmes & Watson"

Kevin Connolly por "Gotti"

James Foley por "Cincuenta sombras liberadas"

Brian Henson por "¿Quién mató a los Puppets?"

The Spierig Brothers (Michael and Peter) por "Winchester"



PEOR ACTOR

Johnny Depp por poner la voz en "Sherlock Gnomes"

Will Ferrell por "Holmes & Watson"

John Travolta por "Gotti"

Donald J. Trump (como él mismo) por "Death of a Nation" y "Fahrenheit 11/9"

Bruce Willis por "El justiciero"

PEOR ACTRIZ

Jennifer Garner por "Justicia implacable"

Amber Heard por "London Fields"

Melissa McCarthy por "¿Quién mató a los Puppets?" y "El alma de la fiesta"

Helen Mirren por "Winchester"

Amanda Seyfried por "The Clapper"

PEOR ACTOR DE REPARTO

Jamie Foxx por "Robin Hood"

Ludacris por poner la voz en "Show Dogs"

Joel McHale por "¿Quién mató a los Puppets?"

John C. Reilly por "Holmes & Watson"

Justice Smith por "Jurassic World: El reino caído"

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Kellyanne Conway (como ella misma) por "Fahrenheit 11/9"

Marcia Gay Harden por "Cincuenta sombras liberadas"

Kelly Preston por "Gotti"

Jaz Sinclair por "Slender Man"

Melania Trump (como ella misma) por "Fahrenheit 11/9"



PEOR PAREJA EN PANTALLA

Cualquier dúo de actores o marionetas (especialmente en las escenas de sexo) de "¿Quién mató a los Puppets?"

Johnny Depp y su carrera hundiéndose (está poniendo voz a dibujos animados, ¡por Dios!) en "Sherlock Gnomes"

Will Ferrell & John C. Reilly (destrozando a dos de los personajes literarios más queridos) en "Holmes & Watson"

Kelly Preston & John Travolta (consiguiendo críticas al nivel de "Batalla final: Tierra") en "Gotti"

Donald J. Trump y su perenne mezquindad en "Death of a Nation" y "Fahrenheit 11/9"

PEOR SECUELA, SPIN-OFF O ESTAFA

"Death of a Nation" (remake de "Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party")

"El justiciero"

"Holmes & Watson"

"Megalodón" (plagio de "Tiburón")

"Robin Hood"

PEOR GUION

"Death of a Nation", escrita por Dinesh D’Souza & Bruce Schooley

"Cincuenta sombras liberadas", escrita por Niall Leonard (adaptación de la novela de E.L. James)

"Gotti", escrita por Leo Rossi y Lem Dobbs

"¿Quién mató a los Puppets?", escrita por Todd Berger (historia de Berger y Dee Austin Robinson)

"Winchester", escrita por Tom Vaughan y The Spierig Brothers