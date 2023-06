Johnny Depp donará el millón de dólares que recibió de Amber Heard tras juicio por difamación

Tras perder el juicio por difamación celebrado en junio del año pasado en un tribunal del condado de Fairfax (Virginia, EE.UU.), la actriz Amber Heard pagó el millón de dólares que le debía a su exesposo, el también actor Johnny Depp, según medios estadounidenses.

Después de una batalla legal de seis semanas, Heard fue sentenciada a pagar 10 millones de dólares por dañar la reputación del protagonista de Piratas del Caribe, al afirmar que sufrió abuso doméstico en una columna para The Washington Post.

Johnny Depp presentó una demanda por difamación en su contra por ese texto, buscando una indemnización de 50 millones de dólares por daños y perjuicios.

Después del veredicto y de una serie de apelaciones por parte de la actriz de Aquaman, Depp acordó resolver el caso en diciembre pasado reduciendo la indemnización a un millón de dólares, que posteriormente pagó la compañía de seguros de Amber Heard.

Donará el dinero

Según medios estadounidenses, Johnny Depp distribuirá el dinero equitativamente entre las organizaciones sin fines de lucro Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society y Amazonia Fund Alliance.

Las citadas instituciones se dedican a la protección de niños enfermos, la preservación de los ecosistemas y entornos naturales, proporcionar vivienda a comunidades marginadas y lograr cumplir los sueños de niños y personas dentro del mundo del cine.

La corte de Fairfax en Virginia, EE. UU., también consideró que Depp debería pagarle a su exesposa 2 millones de dólares por daños después de que ella presentara una contrademanda por difamación. Para evitar realizar este pago, el equipo legal del actor sigue en los tribunales.

Johnny Depp: "No me importa Hollywood"

Johnny Depp estuvo en Cannes 2023 para promocionar la película Jeanne du Barry. Cuando se le preguntó sobre el posible boicot que podría estar enfrentando por parte de la industria cinematográfica en Hollywood, respondió lo siguiente: "No pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no necesito a Hollywood".

Según EFE, el intérprete contestó de manera irónica a los medios que hablaron de su regreso al cine con esta película. "Aparentemente he tenido 17 regresos", bromeó al asegurar que no ha ido "a ninguna parte".

"Puede que haya gente que ha dejado de llamarme por diferentes razones, por miedo, pero la palabra regreso no tiene sentido", reflexionó.

Sobre la campaña emprendida por defensoras de Amber Heard, quienes solicitaron la clausura del festival por invitar a Depp, el actor señaló que siempre habrá gente que no esté contenta con su presencia en todas partes.

"Ahora se lanzan muchas cosas desde los ordenadores, de forma anónima. Creo que la gente debería reflexionar un poco y preguntarse de qué se trata realmente", dijo en rueda de prensa.