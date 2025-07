No se guardó nada: Johnny Depp narra cómo fue su reacción tras ser despedido de 'Animales Fantásticos'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Johnny Depp admitió que su salida de la saga Animales Fantásticos le cayó como un balde de agua fría. En una entrevista con The Telegraph, el actor recordó que cuando Warner Bros. le pidió abandonar el papel de Gellert Grindelwald, lo único que pensó fue: "Váyanse al carajo".

La decisión del estudio se tomó un día después de que el actor perdiera un juicio por difamación en 2020 contra el diario británico The Sun, el cual lo había llamado "golpeador de esposas". El tribunal falló a favor del medio, calificando dicha afirmación como "sustancialmente cierta".

Tras el veredicto, Warner Bros. emitió un comunicado anunciando la salida de la estrella de Hollywood de la saga: "Johnny Depp dejará la franquicia de Animales Fantásticos. Estamos agradecidos por su trabajo en las películas hasta la fecha".

Depp solo alcanzó a filmar un día en Los Secretos de Dumbledore antes de ser reemplazado por el actor danés Mads Mikkelsen.

Johnny Depp: "Ya no pueden hacerme más daño"

En la entrevista, Johnny Depp contó que, en pleno rodaje, miembros de la producción de la franquicia se le acercaron para pedirle que presentara su renuncia.

"Literalmente pararon todo en una milésima de segundo, mientras estaba haciendo la película. Me dijeron: 'queremos que renuncies'", recordó. "Váyanse al carajo. Hay demasiados como yo para matarme. Si creen que pueden herirme más de lo que ya me han herido, están muy equivocados".

El segundo juicio y su lucha pública

En 2022, Johnny Depp enfrentó un segundo juicio por difamación, esta vez en Estados Unidos, contra su exesposa Amber Heard. La disputa legal se originó por un artículo de opinión publicado por Heard en The Washington Post, donde se describía como "una figura que representa el abuso doméstico".

El jurado concluyó que Heard difamó a Depp en el artículo, aunque también determinó que el actor había difamado a Heard al defenderse públicamente. El juicio fue seguido por millones de personas y reveló aspectos polémicos de la vida personal de ambos.

En una entrevista con The Sunday Times, el actor recordó cómo se preparó para enfrentar ese proceso.

"Sabía que tendría que semi-eviscerarme. Todos decían: '¡Ya pasará!' Pero no puedo confiar en eso. Si no trato de representar la verdad, será como si realmente hubiera cometido los actos de los que me acusan. Y mis hijos tendrían que vivir con eso", dijo.

Depp también aseguró que nunca se sintió nervioso antes del juicio: "Si no tienes que memorizar líneas, si solo estás diciendo la verdad... ¿tiramos los dados?", afirmó.

Sin embargo, reconoció que el proceso fue desgastante: "Sobreviví a todos los ataques mediáticos. Nada de esto iba a ser fácil, pero no me importó. Pensé: 'Voy a pelear hasta el maldito final'. Y si termino despachando gasolina, está bien. Ya lo hice antes".

Regreso a la pantalla grande

Tras años de polémicas, Johnny Depp comienza a trazar su regreso a Hollywood. Protagonizará la comedia de acción Day Drinker, producida por Lionsgate, junto a Penélope Cruz, con quien ya compartió pantalla en la cinta Blow (2001).