Bon Jovi anuncia su regreso a los escenarios con una serie conciertos en 2026

Bon Jovi confirmó su regreso a los escenarios con una minigira de siete conciertos en 2026, anuncio con el que la popular banda de rock acalló una serie de rumores en torno a un posible retiro de la música.

La esperada noticia fue confirmada por la agrupación durante un evento especial, a propósito del lanzamiento de la reedición de Forever, su último álbum en estudio.

“Este es el momento que han estado esperando. Este es el momento que nosotros hemos estado esperando. Volvemos al escenario, de vuelta a donde pertenecemos”, señaló escuetamente Jon Bon Jovi, líder y vocalista de la banda de New Jersey.

Durante la emisión, se confirmaron las fechas del Forever Tour, minigira que incluye solo presentaciones en Estados Unidos, Escocia, Irlanda e Inglaterra.

-7 de julio del 2026: Madison Square Garden de Nueva York.

-9 de julio del 2026: Madison Square Garden de Nueva York.

-12 de julio del 2026: Madison Square Garden de Nueva York.

-14 de julio del 2026: Madison Square Garden de Nueva York.

-28 de agosto de 2026: Estadio Murrayfield de Edimburgo.

-30 de agosto de 2026: Croke Park de Irlanda.

-4 de septiembre de 2026: Estadio Wembley de Londres.



¿El Forever Tour de Bon Jovi tendrá más presentaciones?

Al cierre de este informe, solo se han confirmado siete conciertos para el Forever Tour de Bon Jovi. La posibilidad de que se anuncien más fechas depende única y exclusivamente de la salud de Jon Bon Jovi, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para poder superar problemas vocales que los alejaron de los escenarios por más de tres años.

Como se recuerda, las últimas presentaciones de Bon Jovi datan de 2022, cuando la banda ofreció una serie de conciertos en Estados Unidos para promocionar el disco 2020, lanzado durante la pandemia de la COVID-19.

