Jon Bon Jovi habla de su nueva etapa como abuelo y revela que espera a su segundo nieto

Jon Bon Jovi se convirtió en abuelo luego de que su hijo Jake Bongiovi y la actriz Millie Bobby Brown anunciaran la adopción de una bebé, poco más de un año después de casarse. El cantante habló por primera vez sobre esta experiencia, a la que calificó de "buenísima".

"Es increíble, muy loco, pero hermoso. Ellos adoptaron una niña, y desde luego que fuimos a conocerla, y ella inmediatamente se convirtió en nuestra nieta", dijo al pódcast Dumb Blonde.

Bon Jovi también mencionó que suele preguntar seguido por la pequeña: "Es hermoso todo y yo quiero ver fotos casi todos los días".

Asimismo, se deshizo en elogios al hablar de su famosa nuera, la protagonista de Stranger Things.

"Ella es muy dulce, y trabaja muy duro. Todo el tiempo le digo lo mucho que la admiro, porque su ética laboral es impresionante. Ellos se casaron muy chicos, pero entendimos lo que pasaba ahí. Son más maduros que su edad", señaló.

Jon Bon Jovi espera la llegada de su segundo nieto



En otro momento de la entrevista, Jon Bon Jovi reveló que su hijo Jesse Bongiovi también espera un bebé junto a su pareja, por lo que pronto recibirá a su segundo nieto.

El cantante confirmó en mayo de 2024 que Jake y Millie Bobby Brown se habían casado. En declaraciones a The One Show de la BBC, señaló que se trató de una ceremonia familiar íntima en la que estuvieron presentes él, su esposa Dorothea y los padres de la actriz.

"Fue una boda sencilla y la novia estaba hermosa", contó en ese entonces.

La boda se mantuvo en secreto porque la actriz había dicho en 2023, que prefería preservar la intimidad de ese día especial. "Creo que probablemente correré las cortinas, simplemente porque hay un número limitado de momentos en la vida que solo se suceden una vez", indicó al medio WWD.

Bon Jovi recordó su propia historia al hablar del casamiento de Jake y Millie



Frente a las críticas que recibió la pareja por haberse casado a temprana edad, Jon Bon Jovi recordó que él mismo se unió a Dorothea cuando eran jóvenes. "A Millie la conocí durante el último año, trabaja muy duro, ella y Jake crecerán juntos a su manera. Es una versión acelerada de lo que pasé hace 40 años".

En otro momento, el artista dijo en que lo importante es que cada uno de sus hijos haya encontrado a alguien con quien compartir.

"Ese sería realmente mi consejo: crecer juntos es sabio. Creo que todos mis hijos han encontrado personas con las que creen que pueden crecer juntos y todos nos agradan. Millie es maravillosa. Toda su familia es genial. Jake está muy, muy feliz", agregó.