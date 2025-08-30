Últimas Noticias
Bon Jovi y Bruce Springsteen juntos en nueva versión de 'Hollow Man'

Para nadie un secreto la gran amistad que existe entre Bruce Springsteen y Bon Jovi.
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

El tema forma parte de Forever (Legendary Edition), reedición de su último álbum que se publicará el 24 de octubre.

Bon Jovi presentó una nueva versión del tema Hollow Man que cuenta con la colaboración de Bruce Springsteen. El tema forma parte de Forever (Legendary Edition), una reedición de su más reciente álbum Forever, que será publicada el 24 de octubre.

En esta producción también participan artistas como Robbie Williams, Jason Isbell, Joe Elliot, Avril Lavigne y Jelly Roll.

"Este álbum es más que una simple colección de colaboraciones; es un álbum nacido de la necesidad. Mi cirugía de cuerdas vocales y la posterior rehabilitación fueron un proceso bien documentado que se desarrolló durante el lanzamiento de Forever, en junio de 2024. Cantaba bastante bien en el estudio para la grabación, pero las exigencias vocales y los rigores de las giras aún estaban fuera de mi alcance", mencionó el cantante.

Al anunciar el lanzamiento, la banda informó que el material incluirá 14 pistas bajo el sello Island Records. El primer adelanto en plataformas fue Red, White and Jersey, tema principal del disco.

Cabe recordar que Forever fue lanzado como parte de la celebración por los 40 años de trayectoria de Bon Jovi.

Jon Bon Jovi y Bruce Springsteen, la amistad que trascendió los escenarios

Jon Bon Jovi siempre tuvo claro que quería dedicarse a la música, y Bruce Springsteen fue uno de los artistas que lo inspiraron a convertirse en lo que es hoy. En una entrevista concedida en 2024, el intérprete de It’s My Life recordó el día en que conoció a 'El jefe' y cómo llegó a compartir escenario con él.

"Estaba en la secundaria y estábamos tocando una de sus canciones. Yo tenía 17 años y (Bruce Springsteen) entró al bar; caminó directamente al escenario y saltó, agarró el micrófono a mi lado y ésa fue la primera vez. Es cuando pasas de emular a tus héroes a intercambiar saliva en el micrófono", contó para Zane Lowe.

Con el tiempo, aquel encuentro dio lugar a una amistad tanto personal como profesional. Jon describió a Bruce como un hermano mayor, alguien en quien ha podido apoyarse en los momentos difíciles. Un ejemplo de ello ocurrió en 2020, cuando Bon Jovi fue sometido a una cirugía en las cuerdas vocales; durante su recuperación, Springsteen estuvo a su lado, brindándole apoyo.

