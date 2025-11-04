Jonathan Bailey es el hombre más sexy del mundo en 2025, según la revista People

El actor británico, conocido por sus papeles en Bridgerton y Wicked, se convierte en el primer hombre abiertamente gay en recibir este reconocimiento.

El actor británico Jonathan Bailey, protagonista de películas como Wicked y series como Bridgerton, ha sido elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo en 2025, convirtiéndose en la primera persona abiertamente homosexual en obtener este reconocimiento.

Bailey, de 37 años, sucede a los también actores John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022). Cierra así un año lleno de éxitos que comenzó con el estreno de la taquillera Jurassic World: Renace y que culminará con la llegada de Wicked: Por siempre, secuela del musical que protagoniza junto a Cynthia Erivo y Ariana Grande.

La próxima portada de People, que saldrá el 17 de noviembre, muestra a Bailey con el torso descubierto, emergiendo del agua y mirando fijamente a la cámara, destacando su figura atlética. Según la revista, el actor es una de las estrellas “más irresistibles” de Hollywood, “rebosante de encanto, ingenio y una apariencia casi injustamente atractiva”.

¿Qué se siente ser el hombre más sexy?

En una entrevista publicada por People este martes, Bailey reaccionó con humor ante el reconocimiento: “Obviamente, me siento increíblemente halagado… y es completamente absurdo”, dijo entre risas.

En el reportaje, el actor aparece en la playa junto a su perro, Benson, y asegura sentirse “increíblemente afortunado”. También confesó que algún día le gustaría ser padre, “si los planetas se alinean”.

Horas antes, durante su visita al programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, Bailey calificó el título como “un honor único en la vida”: “Me entusiasma que People haya decidido otorgar este honor a alguien que realmente aprecia el valor de un hombre atractivo”, bromeó.

El actor contó que le avisaron a inicios de año, mientras interpretaba Ricardo II de Shakespeare en Londres, y que no tuvo problema en guardar el secreto: “La gente no anda por ahí preguntándote: ‘¿Eres el hombre más sexy del mundo?’”, comentó.

Bailey añadió que sus amigos serán los más sorprendidos: “Estarán furiosos porque no se los conté, pero después gritarán de alegría. Ellos me han visto crecer, conocen mis verdades y mis secretos”.

¿Jonathan Bailey quiere ser el próximo Batman?

Durante la entrevista, Jimmy Fallon le preguntó si aceptaría interpretar al nuevo Batman en el reinicio del universo DC a cargo de James Gunn. “Sí”, respondió sin dudar. “Crecí viendo a Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y Robert Pattinson. Es un legado. Y creo que James Gunn es increíble”.

Mientras tanto, Bailey se alista para el estreno de Wicked: Por siempre (Wicked: For Good en inglés). “Es increíble formar parte de una película que reúne a la gente para disfrutar del cine. Jon M. Chu es un director visionario, lo que ha creado es alucinante, y las actuaciones de Ariana y Cynthia marcarán una época. Sus actuaciones pasarán a la historia", comentó.

A People agregó: “Ya vi la película y me conmovió. Me produjo una sensación muy similar a la Navidad. Hay algo en esta película que me parece simplemente asombroso. No solo por el arte en sí y la gente que participa en ella, sino porque resonará con el público de una manera fascinante”.

