Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45

'Wicked 2' estrena su tráiler oficial: Cynthia Erivo y Ariana Grande en un desenlace que cambiará Oz para siempre

La secuela de 'Wicked' llega a los cines en noviembre, un año después del estreno de la primera parte que conquistó la taquilla mundial.
La secuela de 'Wicked' llega a los cines en noviembre, un año después del estreno de la primera parte que conquistó la taquilla mundial. | Fuente: Universal Pictures
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El avance final nos lleva por escenas emotivas, persecuciones, una boda interrumpida y, sobre todo, la verdadera historia de quien fue la Bruja Mala del Oeste. Aquí te contamos todo lo que revela el tráiler.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El tráiler final de la secuela de Wicked ya está aquí. Este miércoles, Universal Pictures liberó el último avance de Wicked: Por siempre (Wicked: For Good en inglés), un clip de tres minutos que nos sumerge nuevamente en el mágico mundo de Oz. Pero ahora el reino está dividido, al igual que Elphaba y Glinda, interpretadas otra vez por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

La primera parte de Wicked se convirtió en la adaptación cinematográfica de Broadway más exitosa de la historia. Ahora, su secuela llegará a los cines en noviembre con un desenlace épico, vibrante y profundamente emotivo, dirigido nuevamente por Jon M. Chu y con un elenco que incluye a Jonathan Bailey, Jeff Goldblum y Michelle Yeoh.

Cynthia Erivo y Ariana Grande regresan en 'Wicked: Por siempre' para interpretar a Elphaba y Glinda, dos amigas destinadas a cambiar Oz.

Cynthia Erivo y Ariana Grande regresan en 'Wicked: Por siempre' para interpretar a Elphaba y Glinda, dos amigas destinadas a cambiar Oz.Fuente: Universal Pictures

¿Qué revela el tráiler final de Wicked 2?

El avance comienza con Glinda (Ariana Grande) en el Palacio de la Ciudad Esmeralda, disfrutando de los privilegios de la fama. Frente al espejo, coloca una corona sobre su cabeza y asume su nuevo papel como Glinda la Buena, mientras Madame Morrible (Michelle Yeoh) le advierte: “Es más importante que nunca que levantes el ánimo de la gente”.

El pueblo de Oz la recibe con los brazos abiertos, y el tráiler revela incluso los secretos de la icónica burbuja con la que recorre el reino. También vemos que su vínculo con Fiyero (Jonathan Bailey) se vuelve cada vez más cercano, hasta desembocar en una boda que pronto se convierte en un caos.

En contraste, Elphaba (Cynthia Erivo), demonizada como la Bruja Mala del Oeste, vive oculta en los bosques mientras lucha por liberar a los animales silenciados. Sin embargo, no tarda en aparecer sobrevolando los cielos, dominando al fin el poder del Grimmerie y dejando un mensaje escrito en las nubes: “Nuestro Mago miente”.

En 'Wicked: Por siempre' veremos cómo la llegada de Dorothy Gale desde Kansas se conecta con la historia de Elphaba y Glinda en Oz.

En 'Wicked: Por siempre' veremos cómo la llegada de Dorothy Gale desde Kansas se conecta con la historia de Elphaba y Glinda en Oz.Fuente: Universal Pictures

La llegada de Dorothy y la amenaza final

La tensión crece cuando Glinda intenta acercarse a su antigua amiga, pero sus esfuerzos fracasan y la distancia entre ambas se hace más grande. Esa ruptura marcará el destino de Boq (Ethan Slater), Fiyero y Nessarose (Marissa Bode), justo cuando una chica de Kansas llega a Oz en una casa arrastrada por un tornado.

El tráiler también muestra un vistazo de Dorothy con las zapatillas plateadas, junto al Hombre de Hojalata, el León y el Espantapájaros frente al poderoso Mago (Jeff Goldblum), quien ordena: “Tráiganme la escoba de la Bruja Mala del Oeste”. La persecución comienza, y en medio del caos, Elphaba se alza con una declaración desafiante: “¿No te has enterado? Soy la Bruja Mala del Oeste”.

La secuela muestra los miedos del pueblo de Oz ante el surgimiento de Elphaba como la Bruja Malvada del Oeste y su lucha por la verdad.

La secuela muestra los miedos del pueblo de Oz ante el surgimiento de Elphaba como la Bruja Malvada del Oeste y su lucha por la verdad.Fuente: Universal Pictures

¿De qué trata Wicked 2?

La secuela de Wicked explora la transformación de Elphaba, quien intenta aceptar su identidad como la temida Bruja Mala del Oeste, mientras enfrenta las consecuencias de sus actos y el rechazo de los habitantes de Oz. Al mismo tiempo, Glinda, elevada como la Buena por el Mago de Oz y Madame Morrible, deberá poner a prueba su lealtad y su amistad. En medio de este conflicto, Fiyero, convertido en capitán de la Guardia, se debate entre obedecer al régimen o seguir los sentimientos que aún lo unen a Elphaba.

Cynthia Erivo regresa como Elphaba, transformada por completo en la temida Bruja Mala del Oeste en la secuela de 'Wicked'.

Cynthia Erivo regresa como Elphaba, transformada por completo en la temida Bruja Mala del Oeste en la secuela de 'Wicked'.Fuente: Universal Pictures

¿Quiénes actúan en Wicked 2?

El elenco principal de Wicked: Por siempre incluye a:

  • Cynthia Erivo como Elphaba Thropp
  • Ariana Grande como Glinda Upland
  • Jonathan Bailey como Fiyero Tigelaar
  • Jeff Goldblum como El Mago de Oz
  • Marissa Bode como Nessarose Thropp
  • Ethan Slater como Boq Woodsman
  • Michelle Yeoh como Madame Morrible
  • Bowen Yang como Pfannee
  • Bronwyn James como ShenShen
  • Sharon D. Clarke como la voz de Dulcibear

Además, Kerry Ellis, reconocida por dar vida a Elphaba en Broadway y en el West End, tendrá una participación especial en un cameo aún no revelado.

Jeff Goldblum regresa en 'Wicked: Por siempre' para dar vida al misterioso y poderoso Mago de Oz, pieza clave en el destino del reino.

Jeff Goldblum regresa en 'Wicked: Por siempre' para dar vida al misterioso y poderoso Mago de Oz, pieza clave en el destino del reino.Fuente: Universal Pictures

¿Por qué se llama Wicked: Por siempre?

El título de la secuela —Wicked: For Good, en inglés— hace referencia a una de las canciones más emotivas del musical original. En este dueto, Elphaba y Glinda cantan sobre el perdón, la nostalgia y la amistad, simbolizando el fin de sus diferencias y el inicio de un vínculo eterno, ejes centrales en esta nueva entrega.

Jonathan Bailey retoma su papel de Fiyero, ahora capitán de la Guardia, dividido entre su lealtad al Mago y su amor por Elphaba.

Jonathan Bailey retoma su papel de Fiyero, ahora capitán de la Guardia, dividido entre su lealtad al Mago y su amor por Elphaba.Fuente: Universal Pictures

¿Cuándo se estrena Wicked 2?

La secuela de Wicked llegará a los cines de Estados Unidos el 21 de noviembre de 2025. En Latinoamérica, incluido el Perú, se espera su estreno un día antes: el 20 de noviembre, en versiones doblada y subtitulada.

La película se estrenará en Latinoamérica como 'Wicked: Por siempre', mientras que su título original es 'Wicked: For Good', guiño al musical de Broadway.

La película se estrenará en Latinoamérica como 'Wicked: Por siempre', mientras que su título original es 'Wicked: For Good', guiño al musical de Broadway.Fuente: Universal Pictures

Mira el tráiler final de Wicked 2 a continuación...

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER 3x09 Cuál es nuestra plataforma de streaming favorita y por qué el cable morirá pronto

HBO Max llegó a Latinoamérica y ya no solo es Netflix, sino Prime Video, Disney+, Apple TV, Crunchyroll... y podemos seguir contando la cantidad de plataformas (y suscripciones) que estamos pagando para ver nuestras series o películas favoritas. En este episodio hablamos del fenómeno, de si vale la pena seguir teniendo cable, cuáles son las series o circunstancias que nos animan a pagar una suscripción y si finalmente solo falta el deporte para que el cable termine de morir.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Wicked 2 Wicked: Por siempre Wicked: For Good Películas y series

Más sobre Internacional

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA