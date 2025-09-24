'Wicked 2' estrena su tráiler oficial: Cynthia Erivo y Ariana Grande en un desenlace que cambiará Oz para siempre

El avance final nos lleva por escenas emotivas, persecuciones, una boda interrumpida y, sobre todo, la verdadera historia de quien fue la Bruja Mala del Oeste. Aquí te contamos todo lo que revela el tráiler.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El tráiler final de la secuela de Wicked ya está aquí. Este miércoles, Universal Pictures liberó el último avance de Wicked: Por siempre (Wicked: For Good en inglés), un clip de tres minutos que nos sumerge nuevamente en el mágico mundo de Oz. Pero ahora el reino está dividido, al igual que Elphaba y Glinda, interpretadas otra vez por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

La primera parte de Wicked se convirtió en la adaptación cinematográfica de Broadway más exitosa de la historia. Ahora, su secuela llegará a los cines en noviembre con un desenlace épico, vibrante y profundamente emotivo, dirigido nuevamente por Jon M. Chu y con un elenco que incluye a Jonathan Bailey, Jeff Goldblum y Michelle Yeoh.

Cynthia Erivo y Ariana Grande regresan en 'Wicked: Por siempre' para interpretar a Elphaba y Glinda, dos amigas destinadas a cambiar Oz.Fuente: Universal Pictures

¿Qué revela el tráiler final de Wicked 2?

El avance comienza con Glinda (Ariana Grande) en el Palacio de la Ciudad Esmeralda, disfrutando de los privilegios de la fama. Frente al espejo, coloca una corona sobre su cabeza y asume su nuevo papel como Glinda la Buena, mientras Madame Morrible (Michelle Yeoh) le advierte: “Es más importante que nunca que levantes el ánimo de la gente”.

El pueblo de Oz la recibe con los brazos abiertos, y el tráiler revela incluso los secretos de la icónica burbuja con la que recorre el reino. También vemos que su vínculo con Fiyero (Jonathan Bailey) se vuelve cada vez más cercano, hasta desembocar en una boda que pronto se convierte en un caos.

En contraste, Elphaba (Cynthia Erivo), demonizada como la Bruja Mala del Oeste, vive oculta en los bosques mientras lucha por liberar a los animales silenciados. Sin embargo, no tarda en aparecer sobrevolando los cielos, dominando al fin el poder del Grimmerie y dejando un mensaje escrito en las nubes: “Nuestro Mago miente”.

En 'Wicked: Por siempre' veremos cómo la llegada de Dorothy Gale desde Kansas se conecta con la historia de Elphaba y Glinda en Oz.Fuente: Universal Pictures

La llegada de Dorothy y la amenaza final

La tensión crece cuando Glinda intenta acercarse a su antigua amiga, pero sus esfuerzos fracasan y la distancia entre ambas se hace más grande. Esa ruptura marcará el destino de Boq (Ethan Slater), Fiyero y Nessarose (Marissa Bode), justo cuando una chica de Kansas llega a Oz en una casa arrastrada por un tornado.

El tráiler también muestra un vistazo de Dorothy con las zapatillas plateadas, junto al Hombre de Hojalata, el León y el Espantapájaros frente al poderoso Mago (Jeff Goldblum), quien ordena: “Tráiganme la escoba de la Bruja Mala del Oeste”. La persecución comienza, y en medio del caos, Elphaba se alza con una declaración desafiante: “¿No te has enterado? Soy la Bruja Mala del Oeste”.

La secuela muestra los miedos del pueblo de Oz ante el surgimiento de Elphaba como la Bruja Malvada del Oeste y su lucha por la verdad.Fuente: Universal Pictures

¿De qué trata Wicked 2?

La secuela de Wicked explora la transformación de Elphaba, quien intenta aceptar su identidad como la temida Bruja Mala del Oeste, mientras enfrenta las consecuencias de sus actos y el rechazo de los habitantes de Oz. Al mismo tiempo, Glinda, elevada como la Buena por el Mago de Oz y Madame Morrible, deberá poner a prueba su lealtad y su amistad. En medio de este conflicto, Fiyero, convertido en capitán de la Guardia, se debate entre obedecer al régimen o seguir los sentimientos que aún lo unen a Elphaba.

Cynthia Erivo regresa como Elphaba, transformada por completo en la temida Bruja Mala del Oeste en la secuela de 'Wicked'.Fuente: Universal Pictures

¿Quiénes actúan en Wicked 2?

El elenco principal de Wicked: Por siempre incluye a:

Cynthia Erivo como Elphaba Thropp

como Elphaba Thropp Ariana Grande como Glinda Upland

como Glinda Upland Jonathan Bailey como Fiyero Tigelaar

como Fiyero Tigelaar Jeff Goldblum como El Mago de Oz

como El Mago de Oz Marissa Bode como Nessarose Thropp

como Nessarose Thropp Ethan Slater como Boq Woodsman

como Boq Woodsman Michelle Yeoh como Madame Morrible

como Madame Morrible Bowen Yang como Pfannee

como Pfannee Bronwyn James como ShenShen

como ShenShen Sharon D. Clarke como la voz de Dulcibear

Además, Kerry Ellis, reconocida por dar vida a Elphaba en Broadway y en el West End, tendrá una participación especial en un cameo aún no revelado.

Jeff Goldblum regresa en 'Wicked: Por siempre' para dar vida al misterioso y poderoso Mago de Oz, pieza clave en el destino del reino.Fuente: Universal Pictures

¿Por qué se llama Wicked: Por siempre?

El título de la secuela —Wicked: For Good, en inglés— hace referencia a una de las canciones más emotivas del musical original. En este dueto, Elphaba y Glinda cantan sobre el perdón, la nostalgia y la amistad, simbolizando el fin de sus diferencias y el inicio de un vínculo eterno, ejes centrales en esta nueva entrega.

Jonathan Bailey retoma su papel de Fiyero, ahora capitán de la Guardia, dividido entre su lealtad al Mago y su amor por Elphaba.Fuente: Universal Pictures

¿Cuándo se estrena Wicked 2?

La secuela de Wicked llegará a los cines de Estados Unidos el 21 de noviembre de 2025. En Latinoamérica, incluido el Perú, se espera su estreno un día antes: el 20 de noviembre, en versiones doblada y subtitulada.

La película se estrenará en Latinoamérica como 'Wicked: Por siempre', mientras que su título original es 'Wicked: For Good', guiño al musical de Broadway.Fuente: Universal Pictures

Mira el tráiler final de Wicked 2 a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis