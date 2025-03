Juan Manuel Vargas se arrepiente de su relación con Tilsa Lozano: "Al final quedé como el malo"

El exfutbolista rompió su silencio sobre el escándalo mediático que protagonizó con Tilsa Lozano en 2013. Admitió que se arrepiente del daño que le causó a la madre de sus hijos. "El pasado a veces te condena", reflexionó.

Han pasado 12 años desde que el romance secreto entre Juan Manuel Vargas y Tilsa Lozano estalló en los medios como una bomba de tiempo. Durante todo este tiempo, el exfutbolista optó por el silencio, pero ahora, en una charla sin filtro con Verónica Linares, decidió hablar. Y lo hizo sin rodeos: “Me arrepiento”, confesó.

“No me gusta ver gente sufrir, llorar. De eso sí me arrepiento”, dijo Vargas en el podcast La Linares, donde también reveló que en su momento rechazó una oferta de 50 mil soles para sentarse en el infame sillón rojo de El valor de la verdad, cuando el programa aún era transmitido por Latina.

El ‘Loco’ también recordó sus mejores años en el fútbol profesional, hasta que sufrió algunos "bajones" debido a decisiones que, en retrospectiva, no fueron las mejores. “Me porté mal”, admitió. “Mis hijas me preguntan... porque todo sale en internet, pero trato de hablar lo mínimo”, explicó.

“El pasado a veces te condena”, reflexionó. “Salió una entrevista de una chica que me mencionó... Me preguntaron por unos nombres y me dijeron: ‘¿Por qué hablan esto de ti?’”, contó. “Todavía no sé cómo abordar esos temas. Tampoco quiero que me vean como el terrible de la película”.

“Me arrepiento porque hice sufrir a otras personas"

Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Linares le preguntó qué opinaba sobre la infidelidad. Vargas intentó esquivar la bala con una broma: “No son infieles. Son confundidos, hipéractivos”. Pero cuando la conversación se puso seria, reconoció que engañar es “una forma de faltarle el respeto a una relación”.

“Las cosas se dieron y fluyeron de esa forma. No era la adecuada, pero pasó porque era el momento. No hubo respeto”, admitió. Y luego soltó lo que nunca antes había dicho públicamente: “Me arrepiento porque hice sufrir a otras personas. Eso no me gusta. Ver gente llorar... no me gusta decirlo, pero sí me arrepiento de las decisiones que tomé”.

“Al final quedé como el malo”

Aunque evitó nombrar a Tilsa Lozano, el exseleccionado habló sobre las consecuencias de su infidelidad en su familia, especialmente en su pareja, Blanca Rodríguez. También reveló que, aunque aún no ha pedido perdón a sus hijos, sí lo hizo con la madre de ellos.

"A ellos no les pedí perdón, pero a ella sí (...) Si me pongo a hablar de lo que pudo haber pasado... sería egoísta decir que mi verdad la sabían. Me tildaron de muchas cosas, pero me quedé callado”, comentó.

“Por el lado de mi señora, ella siempre me decía: ‘Sal a hablar, responde’, pero nunca lo hice. Al final, quedé como el malo, el que hizo todo, y ya me quedé con eso”, reconoció.

Vargas se casa con Blanca Rodríguez en 2025

A pesar de las polémicas del pasado, Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez siguen juntos, con cinco hijos y un futuro en común, tras una relación que empezó cuando él tenía 18 años y ella 24.

Durante la entrevista, el exjugador de Universitario de Deportes confirmó que, después de años de relación, finalmente se casarán en mayo de 2025. “En mayo sería”, contó. “Primero por civil. Todavía no sé muy bien, pero por civil será”, detalló.

