Jonathan Majors se libra de la cárcel tras recibir sentencia por violencia contra su expareja

Jonathan Majors no irá a la cárcel. De acuerdo con información de Variety, Deadline y The Hollywood Reporter, el actor que interpreta al icónico villano de Marvel Kang el Conquistador fue sentenciado a un año de asesoramiento sobre violencia doméstica. Esto, luego de que fuera declarado culpable por los delitos de agresión y acoso contra su expareja, Grace Jabbari, en diciembre del año pasado.

En efecto, medios internacionales precisaron que el juez Michael Gaffrey, del Tribunal de Nueva York, dio lectura a la sentencia contra Jonathan Majors este lunes 8 de abril donde se resolvía que el actor de 34 años deberá completar “una programación presencial de violencia doméstica de 52 semanas en Los Ángeles, California, donde reside actualmente”.

Del mismo modo, se señala que, en el futuro, habrá oportunidad de que dichas sesiones puedan llevarse de manera virtual. No obstante, la orden del juez es que asista a las sesiones y que continúe con la terapia de salud mental (donde ya está inscrito) para “proporcionar actualizaciones de su progreso”.

Asimismo, el magistrado Michael Gaffrey también interpuso una orden de protección para Grace Jabbari con el fin de que el actor de Creed III no pueda tener contacto con ella. “Cualquier violación o actividad criminal que haga Jonathan Majors podría resultar en penas de cárcel para él”, sostiene Variety.

Cabe mencionar que la lectura de sentencia contra Jonathan Majors estaba programada para dictarse el último 6 de febrero. Sin embargo, se retrasó por varias semanas luego de que la defensa del actor presentara varias mociones que, finalmente, fueron desestimadas.

Jonathan Majors interpretó al icónico villano de Marvel, Kang el Conquistador. | Fuente: Marvel Pictures

Grace Jabbari se pronuncia tras sentencia a Jonathan Majors

Por su parte, Grace Jabbari, quien estuvo en la sala durante la lectura de sentencia, cuestionó la decisión del juez Michael Gaffrey y recalcó que Jonathan Majors “no se arrepiente y no ha aceptado la responsabilidad” de la agresión contra ella ocurrida en el asiento trasero del auto del actor en marzo de 2023, y motivo por el cual fue arrestado.

“Él hará esto de nuevo. Hará daño a otra mujer. Este es un hombre que cree que está por encima de la ley (…) Yo tenía una carrera, una vida, y un cuerpo que ahora está todo dañado”, declaró Jabbari a la prensa acusando también a los abogados de Majors de tácticas “horribles y aborrecibles” contra ella.

“No descansaré hasta que no sea un peligro. Se niega a reconocer la culpa y asumir la responsabilidad. Sigue siendo un peligro para todos los que lo rodean. He visto su ira y no tiene control sobre ella”, añadió.

Según la explicación del juez Michael Gaffrey, Jonathan Majors podría haber enfrentado un año en prisión. Sin embargo, la falta de antecedentes, y los arrestos previos que tuvo el actor, hicieron que no se determine una condena de cárcel.

Jonathan Majors fue demandado nuevamente por Grace Jabbari

Jonathan Majors fue demandado, nuevamente, por su exnovia Grace Jabbari antes de conocer su sentencia a un año de asesoramiento sobre violencia doméstica este lunes.

Según sostuvo Variety, Grace Jabbari, a quien Majors conoció el 2021 en las grabaciones de Ant-Man & the Wasp: Quantumania, de Marvel, fue al tribunal federal de Nueva York para acusar al actor “por agresión, además de infligir intencionalmente angustia emocional, procesamiento malicioso y difamación”.

Ahora, Grace Jabbari denunció a la exestrella de Marvel por agresiones físicas y emocionales ocurridas en el 2021 así como una nueva denuncia por difamación a raíz de la entrevista que dio Majors en el programa ‘Good Morning America’, de ABC News, a comienzos de este año.

