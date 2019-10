En recordado video, Jorge González, exvocalista de Los Prisioneros, criticó duramente a políticos chilenos. | Fuente: Instagram

A propósito de las protestas generalizadas contra el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera, un usuario de Twitter compartió un antiguo video de Jorge González, vocalista de la banda de rock Los Prisioneros, donde se le muestra indignado con la incapacidad de los políticos del país sureño para realizar cambios significativos en su sociedad.

Principalmente, el cantautor se refirió a los políticos de izquierda, a quienes acusó de ser complacientes con la coyuntura. “Todos los que están en posición de hacer un cambio están demasiado comprometidos con los millonarios que son dueños de Chile, entonces no lo van a hacer”, señaló en el recordado video. “Están recómodos, ganan buena plata, están bien instalados. ¿Para que se van a con los de derecha si son primos de ellos?”.

BACHELET Y LAGOS EN LA MIRA

“La tuviste clarita desde antes”, “siempre tan claro”, “clarísimo el gran maestro”, son algunos de los muchos comentarios que ha generado este video, que ya cuenta con más de 4 mil ‘Me gusta’ hasta el momento.

Y es que Jorge González, inconforme como también lo muestran las letras que compuso para Los Prisioneros, no teme a quedar mal con nadie y apunta sus palabras también contra el socialismo chileno. Así lo resaltó en dicho video: “Los socialistas nunca estuvieron en el gobierno. Los gobiernos de [Michelle] Bachelet y [Ricardo] Lagos fueron de derecha, y no podía ser de otra manera porque la Constitución no es de derecha, es de ultraderecha”.

Jorge González lideró Los Prisioneros desde 1984 hasta 1992, año en que sucedió la primera separación de la banda. Luego hizo una carrera como solista, en la cual editó siete discos, siendo el más reciente "Manchitas" (2018).