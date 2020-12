Sarita Sosa, hija menor de José José, recuerda a su padre en Navidad preparando su platillo favorito. | Fuente: Instagram

A pocas horas de la Navidad, Sarita Sosa, la hija menor de José José, recordó a su padre preparando uno de sus platos favoritos: el pozole, popular comida mexicana hecho a base de granos de maíz, chiles y una mezcla de especias.

Como un sentido homenaje en su honor, la cantante aseguró que es un platillo infaltable en Nochebuena: “Tenía que haber pozole, tostadas, mil cosas, pero esto era lo esencial”, dijo en una entrevista.

Por otro lado, confesó que era complicado pasar las fiestas navideñas y de fin de año ya que sería la segunda sin él. Como se recuerda, el fallecimiento del intérprete de “Almohada” fue devastador para la familia y conmocionó a toda la industria musical.

“Ya es la segunda Navidad (sin él), fue muy rápido porque papá falleció y nos tocó Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) sin él, Navidad sin él, y todo fue muy solo, entonces sí nos tocó bien fuerte”, dijo la joven.

Además, Sara Sosa comentó que lo que más le unió a su padre fue la música, actividad que compartieron por muchos años: “Lo que nos unió a nosotros en los momentos más difíciles fue la música, eso era nuestro escape, nuestra forma de encontrar paz en el caos”, aseguró.

NIEGA RECONCILIACIÓN CON SUS HERMANOS

Después de que Sara Sosa no se llevara bien con sus hermanos, José Joel y Marysol, la cantante descartó que haya una reconciliación, al menos, en un futuro cercano.

“Han pasado muchas cosas, pero igual es algo triste. Es algo muy personal... la gente no conoce la verdadera historia, entonces no sé si eso pueda pasar en un futuro. Obviamente no estoy cerrada... ha habido demasiadas cosas que han pasado”, aseguró.

La hija menor de José José reaccionó a las críticas que ha recibido por parte de los mexicanos y comenta que no le afecta porque “nada de lo que dicen es cierto”:

“Mi papá siempre me decía ‘que se te resbale, ponte aceite de coco y que se te resbale’. No le presto atención porque eso solamente da energía negativa y solamente te estresa, te da un estrés que no es necesario”, continuó.

