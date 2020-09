Sara Sosa recuerda a José José a un año de su fallecimiento. | Fuente: Composición

Este 28 de septiembre se cumple un año del sensible fallecimiento del “Príncipe de la canción”, José José. Para recordar sus mejores momentos, su hija Sara Sosa reapareció en televisión para hablar sobre le intérprete mexicano y de José Joel y Marysol, sus hermanos, con quienes no lleva una buena relación.

Mientras que ellos le rindieron homenaje en su ciudad natal, la joven entrevistó en el programa 'Despierta América' a su madre, Sara Salazar. La viuda confesó que su amor por él fue a primera vista y que su felicidad se completó cuando nació Sarita.

Al intervenir en la conversación, Sosa rompió en llanto al confesar que extraña a su padre. Además, aseguró que, a pesar de la pérdida, tiene que seguir trabajando por el bien de su familia: “He estado bien, tratando de mirar hacia adelante y recordar con mucho amor”, contó.

Sara se animó a comentar qué fue lo que José José le dijo antes de morir: “Uno nunca piensa que va a ser la última conversación. Recuerdo que yo me iba a ir a dormir a la casa porque vivo muy cerca del hospital. Me dijo ‘ya llevas días aquí, ve a dormir unas horas y regresas’. Antes de irme me agarró y me dijo ‘prométeme que vas a cantar’. Eso fue lo último que me quedó de todo”, dijo entre lágrimas.

NIEGA RECONCILIACIÓN

Después de que Sara Sosa no se llevara bien con sus hermanos, José Joel y Marysol, la cantante descartó que haya una reconciliación, al menos, en un futuro cercano.

“Han pasado muchas cosas, pero igual es algo triste. Es algo muy personal... la gente no conoce la verdadera historia, entonces no sé si eso pueda pasar en un futuro. Obviamente no estoy cerrada... ha habido demasiadas cosas que han pasado”, aseguró.

La hija menor de José José reaccionó a las críticas que ha recibido por parte de los mexicanos y comenta que no le afecta porque “nada de lo que dicen es cierto”:

“Mi papá siempre me decía ‘que se te resbale, ponte aceite de coco y que se te resbale’. No le presto atención porque eso solamente da energía negativa y solamente te estresa, te da un estrés que no es necesario”, continuó.

¿Y EL TESTAMENTO?

Sara Sosa no dejó en claro sobre el supuesto testamento que dejó el “Príncipe de la canción”. Este tema generó una serie de comentarios negativos contra ella ya que le acusaron de quedarse con todo lo que le pertenecía al mexicano:

“Yo lo único que sé es que los abogados están viendo eso, a mí no me gusta estar metida en eso, se lo dejo todo a los abogados”, concluyó.

