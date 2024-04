"Se arreglará con la justicia": Julián Zucchi no descarta acciones legales contra su expareja Yiddá Eslava

Julián Zucchi reapareció en televisión tras de la controvertida separación de Yiddá Eslava, quien lo acusa de haberla engañado con otra mujer. Ahora, residiendo en Argentina debido a la dificultad para encontrar trabajo en Perú, afirma que está considerando emprender acciones legales contra aquellos que hayan difundido acusaciones falsas en su contra.



“Es verdad que se me habían cancelado los trabajos en Perú por la situación mediática que me tocó vivir. Obviamente yo trabajo con auspiciadores y no es una buena imagen estar ligado a escándalos, a pesar de que yo siento que no hice nada. Yo no declaré nada, yo nunca hablé mal de nadie”, explicó en el programa América Hoy.



Asimismo, detalló que su abogada evaluará qué medidas tomar a partir de ahora. “No voy a hablar más. La abogada se encargará de manejar este tema. Cualquier persona que haya dicho algo falso mío o haya asegurado algo que yo hice y no tenga pruebas, lo tendrá que ver con la justicia”, añadió.



Al ser consultado que las acciones legales incluyen a su expareja Yiddá Eslava, Zucchi respondió: “Yo quiero que mis hijas, cuando sean grandes y vean en Internet imágenes de su papá, solo vean palabras lindas mías hacia ella. Yiddá es una gran mujer, una gran mamá. Ella sabrá lo que hizo, lo que se tenga que arreglar, se arreglará en privado y con la justicia”, precisó.

¿Por qué Julián Zucchi se fue del Perú?

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Julián Zucchi dijo que los recientes escándalos mediáticos por su separación de Yiddá Eslava, han afectado su carrera en Lima, perdiendo varias oportunidades de trabajo y auspicios. Esto lo ha llevado a buscar nuevas opciones en su país natal, Argentina.



“Estoy obligado a estar lejos de mis hijos porque en Lima no tengo trabajo. El show se canceló por auspicios, por cosas que se dijeron sobre mí”, contó. "Lo que ha pasado, me ha afectado, no hay duda. Literalmente me quedé sin trabajo como artista, así que tuve que venir a Argentina a trabajar en otra cosa porque en Lima no tengo trabajo".

¿Por qué se separaron Yiddá Eslava y Julián Zucchi?

Yiddá Eslava se sinceró sobre su separación con Julián Zucchi, afirmando que su expareja le fue infiel, lo que fue el motivo principal de su ruptura anunciada en octubre de 2023.



“Le descubrí la infidelidad. Decidí callar. Lo guardé tanto tiempo por mis hijos. Solo por ellos, porque ellos no merecen que el nombre de su mamá y de su papá estén en titulares”, explicó en Amor y Fuego.



En efecto, hace cinco meses, Yiddá y Julián anunciaron que ya no eran pareja, aunque aseguraron que "siempre serán una familia". Sin embargo, Eslava afirma ahora: "Cuando descubrí su infidelidad, claramente se rompió el vínculo de amigos y pareja. ¿Por qué no lo dije antes? Porque aún le tenía cariño, no amor".

