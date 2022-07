Julio Iglesias opinó sobre los memes en torno a su nombre. | Fuente: AFP

Los memes de Julio Iglesias ya son una tradición. Con la llegada del séptimo mes del año, las redes sociales son invadidas de imágenes que muestran situaciones disparatadas que tienen como referencia el nombre del cantante español. Esta tendencia mundial es tan grande, que, hace algunos años, el propio artista dio su opinión al respecto.

En enero del 2015, el intérprete de "Me olvidé de vivir" fue consultado sobre la creatividad de los cibernautas para hacer realidad estas gráficas: "Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente... pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos", indicó en una entrevista concedida a la revista ¡Hola!.

"De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre", expresó en aquella ocasión.





En esta yo la apoyo señora, encuentro simpatiquisimos los memes de Julio :) pic.twitter.com/OKAUfmdO5s — KennyBeII (@senorKB) July 1, 2022

EL ICÓNICO MEME

Julio Iglesias también hizo un comentario sobre la icónica imagen en la que aparece señalando a la cámara, incluso hizo una comparación irónica de la popularidad del meme con su trayectoria artística.

"¿Hay gente que me conoce por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas. Si todo sirve para que personas de 15 años me conozcan, encantado de la vida", agregó el padre de Enrique Iglesias.





La ola de memes sobre Julio Iglesias llegó hasta el mismísimo cantante, que habló sobre las divertidas ocurrencias de los usuarios de Twitter. | Fuente: Twitter

Julio Iglesias es el cantante que más discos ha vendido en España, 23 millones de ejemplares, de un total de 350 millones vendidos a nivel internacional de entre sus 80 álbumes editados en todo el mundo en 14 idiomas.

El artista, nacido el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, sufrió en 1963 varias fracturas en las piernas y una lesión en la columna vertebral a causa de un grave accidente de tránsito, un hecho que truncó su carrera como portero del Real Madrid.

Fue en el hospital donde Iglesias aprendió a tocar la guitarra que le regaló un enfermero y redirigió su vida hacia el mundo de la música, una etapa que reflejó la película "La vida sigue igual" en 1969.

