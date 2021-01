Justin Bieber desmintió que vaya a convertirse en pastor de una iglesia en Estados Unidos. | Fuente: AFP

El 4 de enero, el nombre de Justin Bieber se convirtió en tendencia en redes sociales. La razón no era una nueva de sus canciones, sino la noticia de que se convertiría en pastor de la iglesia Hillsong, a la que afirmó pertenecer en el 2017.

Sin embargo, la estrella canadiense decidió ponerle fin a estos rumores, que surgieron luego de que el pastor de dicha comunidad religiosa, Carl Lentz, fuese retirado tras confesarle a su esposa que le fue infiel.

“Yo no estoy estudiando para ser ministro ni nada remotamente cercano a eso. No tengo deseo de eso. Estas son noticias falsas”, escribió Bieber en un mensaje compartido a través de sus stories de su cuenta oficial de Instagram.

Entonces, el intérprete de “Baby” aprovechó en comentar que él pertenece a la iglesia Churchome y no a la Hillsong. “La iglesia no es un lugar, nosotros somos las iglesias. No necesitamos de un edificio para estar conectado con Dios”, agregó el artista.

Justin Bieber desmintió que esté estudiando para ser ministro de una iglesia. | Fuente: Instagram / Justin Bieber

UNA NUEVA ETAPA

Justin Bieber, quien contrajo matrimonio con la modelo Hailey Baldwin a finales de 2018, ha estado muy centrado en los últimos años en su salud. Él mismo reconoció que en el pasado abusó de las drogas y que, "superado" por "el oficio, las responsabilidades, las emociones, la familia, las finanzas y las relaciones", luchó contra la depresión y la ansiedad y el deseo que "no querer vivir más".

Por si fuera poco, y ante los rumores que había despertado su deterioro físico, a principios de año anunció que le habían diagnosticado la enfermedad de Lyme, que se contrae por la picadura de garrapatas, así como mononucleosis infecciosa, una afección vírica.