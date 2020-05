Justin Bieber y Hailey Baldwin siguen demostrando su amor a través de fotos y mensajes en redes sociales. | Fuente: Instagram

Tórtolos enamorados. Pareciera que Justin Bieber no deja pasar semana sin dedicarle un romántico mensaje a su esposa Hailey Baldwin, con quien se casó en el 2018.

Las redes sociales son su medio preferido para compartir lo enamorado que está de la modelo; además de comentar cómo pasa el día a día en cuarentena con juegos, cocinando, grabando vídeos de TikTok y más.

En esta ocasión, el cantante canadiense decidió dejarle un mensaje de amor a Hailey Baldwin, mientras ella dormía, para que lo viera a la mañana siguiente, a modo de buenos días. Él resaltó lo enamorado que está de la artista y que se siente bendecido por haber contraído matrimonio.

“Querida Hailey, mientras me acuesto aquí contigo dormida a mi lado, pienso en cómo pude ser tan bendecido. Tu humildad, felicidad y deseo de superación me vuelven loco. Me siento honrado de ser tu esposo”, escribió en Instagram.

“Prometo amarte todos los días de nuestras vidas. Buenas noches, Hailey, y espero que leas esto y sonrías. Eres mi ‘siempre’”, recalcó Justin Bieber.

Esta no es la primera vez (ni la segunda o tercera) que Bieber le dedica tiernos post a su esposa. Anteriormente, ya ha demostrado su amor a Baldwin con fotos de ambos. Cabe resaltar que la pareja aprovechó la cuarentena lanzando su propio 'reality' “The Biebers”, para mostrar algunos aspectos de su vida durante la pandemia del coronavirus.

VIDA DE CASADOS

Justin Bieber, de 26 años, y Hailey Baldwin, de 23, contrajeron matrimonio de manera muy discreta en noviembre de 2018 en Nueva York (EE.UU.).

La noticia de su compromiso se conoció en julio de 2018, cuando el cantante confirmó los rumores que señalaban que se casaría con la sobrina del actor Alec Balwin.

"Iba a esperar un poco antes de decir algo pero la información se ha propagado rápido. Escucha, Hailey, simple y llanamente: ¡me encanta todo de ti! Estoy decidido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, queriéndote con cariño y paciencia", escribió el intérprete de "Sorry".