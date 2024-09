Justin Timberlake se declara culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en Nueva York

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante estadounidense Justin Timberlake se declaró culpable este viernes ante un tribunal de Long Island (Nueva York) de haber conducido bajo los efectos del alcohol cuando fue detenido el pasado mes de junio en la pequeña localidad neoyorquina de Sag Harbor (2.800 habitantes).

La estrella estadounidense del pop, que evita así la pena de cárcel gracias al acuerdo con la fiscalía aprobado por el juez, pagará una multa de 500 dólares, hará 25 horas de servicio comunitario y grabará un anuncio de concienciación pública.

"Aunque hayan bebido una vez, no se pongan al volante. Hay tantas alternativas. Llamen a un amigo, tomen un Uber. Hay muchas aplicaciones de viajes. Espero que quienquiera que me vea, pueda aprender de un error que, ciertamente, he cometido", dijo el integrante de NSYNC a la prensa a la salida de la corte.

Justin Timberlake con licencia de conducir suspendida

Justin Timberlake se declaró no culpable en una primera fase del proceso, pero cambió de postura debido a que admitir los hechos le supone una reducción de la pena original, que era de un año de cárcel más una multa de 2.500 dólares.

Aunque, eso sí, se le suspenderá su permiso de conducir emitido por el estado de Nueva York durante 90 días.

"Crecí en un pueblo pequeño, así que puedo entender la tensión o lo que esto debe haber sido para la gente de Sag Harbor. Solo puedo dar las gracias a todas las personas involucradas, el tribunal, al departamento de Policía... Todos pueden estar más seguros cuando vayan por ahí ahora", concluyó Timberlake en sus declaraciones a la prensa. (Con información de EFE)

