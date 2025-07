Murió la actriz surcoreana Kang Seo-Ha a los 31 años tras una ardua lucha contra el cáncer de estómago

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz surcoreana Kang Seo-Ha murió a los 31 años luego de una ardua lucha contra el cáncer de estómago en etapa cuatro. Fueron los medios surcoreanos Sports Kyunghyang y Soompi los que confirmaron el deceso de la talentosa artista asiática que se hizo conocida por los K-dramas: Heart Surgeons, Schoolgirl Detectives y Nobody Knows.

Los mismos portales internacionales dieron a conocer que el deceso de Kang Seo-Ha se dio el último domingo 13 de julio y que el velorio se realizará este miércoles 16 en la sala funeraria del Hospital St. Mary de Seúl, perteneciente a la Universidad Católica de Corea.

Del mismo modo, se conoció que el entierro de Kang Seo-Ha será en el sitio familiar en Haman, provincia de Gyeongsangnam.

Cabe resaltar que los últimos reportes sobre el estado de salud de la actriz de televisión informaron que su condición “se deterioro rápidamente” luego de la segunda ronda de quimioterapia que venía recibiendo por el cáncer. Kang Seo-Ha tuvo complicaciones con el tratamiento lo que la llevó finalmente a su lamentable fallecimiento.

Kang Seo-Ha se hizo conocida por los K-dramas First Love Again y Schoolgirl Detectives. | Fuente: Instagram (yewonyewoni)

¿Quién fue Kang Seo-Ha?

Kang Seo Ha, cuyo nombre real era Kang Ye-won, nació el 13 de junio de 1994. Desde muy joven se destacó en la actuación siendo considerada como una de las jóvenes promesas en la actuación en Corea del Sur tras graduarse de la prestigiosa Escuela de Drama de la Universidad Nacional de Artes de Corea.

En el 2012, se hizo mundialmente conocida por su aparición en el video musical Getting Farther Away del grupo Brave Guys, lo que le valió dar el gran salto a la serie surcoreana Detectives of Seonam Girls High School, que fue transmitida por la cadena JTBC.

Desde aquella oportunidad, Kang Seo Ha tuvo varios papeles en K-dramas destacándose en proyectos como: Assembly, First Love Again, Heart Surgeons, Through the Waves, Schoolgirl Detectives y The Flower in Prison.

Su último proyecto fue la película Mangnein (conocida como In The Next) donde compartió escena con destacados actores como Kim Seon-ho y Park Gyu-young. El filme está programado para estrenarse de manera póstuma mediados de 2025.

La muerte de Kang Seo-Ha causó una gran conmoción en el mundo del entretenimiento en Corea del Sur.Fuente: Instagram (yewonyewoni)

Familiar de Kang Seo-Ha dedica emotivo post a la actriz

De acuerdo a los familiares de Kang Seo-Ha, la actriz surcoreana se destacó por su generosidad y su espíritu altruista preocupándose por los demás y manteniendo una buena actitud a la vida.

Asimismo, su hermana publicó un emotivo video en Instagram con varias fotografías de la actriz de 31 años mostrando su tristeza por la pérdida de Kang Seo-Ha.

"Cargando con el gran dolor y preocupado por la gente a mi alrededor, preocupado por mí (…) Mi ángel que se fue demasiado pronto que nunca podría faltar a mi familia (…) Me alegro de ser capaz de soportar los analgésicos", sostuvo la publicación.

"Siempre estaré contigo en mi vida cotidiana y en mi corazón. Y la próxima vez hazlo, mi hermana, lo haré muy bien. No se preocupen, yo me encargo de los tíos llorando. Estoy haciendo lo que mis abuelos deseaban: vivir una vida normal en una casa con vista al mar. Eso me hace un poco más feliz ¡Te quiero tanto, Kang Ye-won! Gracias por venir a mi familia. Muchas gracias por ser mi hermana, ya te extraño y te quiero", se añade.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis