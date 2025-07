Murió la actriz surcoreana Lee Seo-yi a los 43 años: estos fueron sus K-dramas más recordados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz surcoreana Lee Seo-yi falleció de forma repentina a los 43 años, según confirmó su representante, Song Seo-bin, a través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la intérprete.

"Mi brillante, hermosa, bonita y amable hermana mayor se convirtió en una estrella en el cielo el 20 de junio. Sé que todos están conmocionados y desconsolados por la noticia de su fallecimiento, pero por favor oren para que mi hermana pueda ir a un lugar bueno y hermoso", dice el mensaje escrito por su manager, aunque sin detallar la causa ni las circunstancias de la muerte.

¿Quién fue Lee Seo-yi?

Lee Seo-yi nació en octubre de 1982 y contaba con una amplia formación académica en idiomas checo y eslovaco; se licenció en la Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk y obtuvo una maestría en la Universidad Nacional de Pusan.

Su debut actoral se dio en 2013 en el drama histórico Hur Jun, The Original Story, emitido por la cadena MBC. Un año después, ganó reconocimiento en Cheongdam-dong Scandal, una serie centrada en los secretos y escándalos de la élite del lujoso barrio de Seúl.

A lo largo de su carrera, participó en diversas producciones cinematográficas como Madame Bbaekdeok, The Office, The King, Do You Still Love Me?, How To Live In This World y Killing Romance, donde interpretó a la hermana del personaje Beom-woo.

También se desempeñó en obras teatrales como Good Doctor y Strange People, y apareció en dramas televisivos como The Divorce Insurance, cuya primera temporada concluyó en mayo.

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, la artista compartió una imagen del guion de este drama, anunciando su participación en la segunda temporada.

Además de su trabajo en la actuación, Lee Seo-yi también era florista y administraba su propio negocio de arreglos florales, una faceta que mostraba con frecuencia a través de sus redes sociales.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis