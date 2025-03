Karla Sofía Gascón felicita a Mikey Madison por ganar el Oscar: "Me hubiera encantado saludarte"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Sofía Gascón felicitó a Mikey Madison por ganar el Oscar a Mejor actriz en la edición 97 de la Academia. Luego de algunos días de la gala realizada en el teatro Dolby de Los Ángeles, la actriz transgénero usó sus redes sociales para expresar sus saludos a la joven de 25 años protagonista de la película Anora.

Por medio de sus historias en Instagram, Gascón, de 52 años, compartió una foto donde aparece junto a Mikey Madison. Ambas lucen sonrientes. En la instantánea compartida este jueves, la española expresó su desazón por no haber podido acercarse a la estadounidense en la gala.

"Me hubiera encantado saludarte en la alfombra roja, y después abrazarte y felicitarte por el reconocimiento a tu labor, pero por razones ajenas a mi voluntad no pudo ser en esta oportunidad. Espero que nos encontremos pronto y poder expresártelo en persona", escribió la protagonista del filme Emilia Pérez.

Cabe mencionar que la propia Mikey Madison confesó que no usa redes sociales por lo que no se puede encontrar una respuesta al post de Gascón. Si bien la española estuvo sentada en la ceremonia, se le prohibió estar en la alfombra roja de los Oscar donde estuvieron sus compañeras de reparto Zoe Saldaña y Selena Gomez.

La actriz Karla Sofía Gascón asistió a la ceremonia de los Oscar 2025, pero no a la alfombra roja.Fuente: AFP

¿Qué hizo Karla Sofía Gascón tras la gala de los Oscar 2025?

Karla Sofía Gascón contó, en sus historias de Instagram, una curiosa anécdota que le ocurrió luego de la ceremonia de los Oscar 2025. La actriz dijo que consumió una limonada que contenía THC, el principal compuesto psicoactivo del cannabis, lo que le provocó mareos y problemas de presión.

La española, nominada a Mejor Actriz por su protagónico en Emilia Pérez, mencionó que recibió un obsequio que incluía una bolsa de papas fritas y una lata de refresco con sabor a limón. "Hasta ahí todo bien", comentó.

"De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es cansancio. Me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar", siguió la actriz con su relato.

Karla Sofía Gascón acudió a la gala de los Oscar 2025 sin desfilar por la alfombra roja, tras la controversia generada por antiguos mensajes en Twitter que la obligaron a apartarse de la temporada de premios. Gascón también denunció ser víctima de una "campaña de odio" en su contra.

Karla Sofía Gascón siendo felicitada por la actriz brasileña Fernanda Torres en los Oscar 2025.Fuente: AFP

Mikey Madison ganó la categoría a Mejor actriz en los Oscar 2025

Mikey Madison ganó el Oscar en la categoría Mejor actriz en la edición 97 de la Academia. La protagonista de la película Anora se llevó la estatuilla de oro venciendo a destacadas estrellas de la industria como: Demi Moore, Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón y Fernanda Torres.

Claramente emocionada, Mikey Madison se agarró el rostro para luego ser abrazada por todo el elenco de Anora. En seguida, subió al estrado del teatro Dolby de Los Ángeles para recibir su primer premio Oscar.

"Crecí en Los Ángeles, pero Hollywood siempre se sintió lejos de mí. Estar en esta sala es increíble. Gracias a la Academia, a mi familia increíble (...) Gracias, Sean Baker y Yura (Borisov)”, comenzó diciendo la estadounidense.

Del mismo modo, tuvo palabras de reconocimiento para la comunidad de trabajadoras sexuales a quienes agradeció por ayudarla en el papel de stripper. “Conocerlos ha sido uno de los puntos más altos de esta experiencia”, sostuvo.

Finalmente, Madison agradeció a todas las otras nominadas y recalcó que para ella ganar el Oscar es “un sueño hecho realidad”. “Gracias a mis compañeras de categoría. Esto es un sueño hecho realidad, quizás me despierte mañana”, acotó.

Karla Sofía Gascón felicita a Mike Madison por ganar el Oscar 2025.Fuente: Instagram (karsiagascon)

