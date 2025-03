Tiene 25 años y fue dirigida por Tarantino: conoce a Mikey Madison, la actriz ganadora del Oscar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mikey Madison remeció todo Hollywood al llevarse el Oscar como Mejor actriz y venciendo a reconocidas estrellas como Demi Moore, Karla Sofía Gascón y la brasileña Fernanda Torres. A sus 25 años, la protagonista de Anora, del director Sean Baker, se llevó la estatuilla posicionándose en la élite más importante de la industria del cine.

Nacida el 29 de marzo de 1999 en Los Ángeles, California, Mikey Madison se incluyó en la lista de actrices jóvenes que consiguieron conquistar la Academia donde figuran: Jennifer Lawrence (22 años), Marlee Matlin (21 años), Grace Kelly (25 años), y Jodie Foster (26 años).

A diferencia de otros actores, Mike Madison no tuvo la influencia de la actuación dentro de su familia. Su madre y su padre son psicólogos y ella misma cuenta que siempre estuvo rodeada de libros, caballos y terapias sin imaginar que algún día podría despegar su talento como actriz.

En una entrevista con IndieWire, Madison reveló que su interés en el cine se dio una vez que empezó a compartir los gustos de su padre por las películas que veía en televisión. "Siempre he sido una gran cinéfila, como mi padre, por lo que he crecido viendo todas las películas de Woody Allen, Tarantino, Sofia Coppola y Scorsese", comentó.

Mikey Madison interpreta a Ani Mikheeva, una estríper que trabaja en un night club. | Fuente: @anorafilm

¿Cómo empezó Mikey Madison su carrera en el cine?

Mikey Madison comenzó su carrera como actriz participando en largometrajes como Retirement (2013), Pani's Box (2013) y Bound for Greatness (2014). A sus 15 años, protagonizó la película Liza, Liza, Skies are Grey (2017) lo que le permitió estar en el radar de los directores y críticos.

En televisión, Madison encarnó a Max Fox, una de las hijas de Pamela Adlon (Sam Fox), en la exitosa serie Better Things, de FX, y participando en las cinco temporadas desde el 2016 al 2022.

El gran salto con Quentin Tarantino y debut en Scream

Mikey Madison ganó mayor notoriedad al aparecer en la comedia dramática Había una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. La actriz interpretó a Sadie, uno de los miembros de la familia Manson y actuó al lado de estrellas como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

Si bien no fue un papel protagónico, Mikey sostiene que el filme le permitió despegar su carrera. De hecho, Tarantino le entregó a Sean Baker el premio a Mejor director por Anora. Al subir al estrado, Baker no dudó en agradecer a su colega por dirigir a Madison.,"Quentin, si no hubieras tenido a Mikey Madison en tu película, no existiría Anora. Gracias por tu increíble trabajo", le expresó Sean Baker al director de Tiempos violentos y Kill Bill.

En el 2022, Mikey Madison interpretó a la joven Amber Freeman en Scream 5 junto a Jenna Ortega, Melissa Barrera y Jack Quaid. La franquicia regresó luego de 11 años contratando a Madison para un rol antagónico que es recordado por asesinar a Dewey Riley (David Arquette), uno de los personajes más queridos de la saga.

Quentin Tarantino junto a Mikey Madison en el Avant Premiere de la película Había una vez en Hollywood. | Fuente: Sony Pictures

Mikey Madison y su papel de una joven stripper en Anora

Dos años después de Scream, Mikey Madison protagonizó Anora como Ani Mikheeva, una joven stripper trabajadora de un night club. Para el papel, la actriz tuvo que aprender a hablar ruso, bailar pole dance y visitar clubs nocturnos para atrapar el ambiente de su personaje.

Según explicó Madison, su objetivo era mostrar a Ani como "una mujer fuerte, pero rota por dentro". De hecho, el propio director Sean Baker hizo el guion pensando en ella para el personaje una vez que quedó convencido al verla actuar en Scream.

"Estaba en el cine junto a mi mujer y productora (Samantha Quan), me giré y le dije: 'Llamemos a los representantes de Mikey en cuanto pongamos un pie fuera del cine'. Vi que ella podía darme todo lo que necesitaba (para Anora)", comentó el cineasta a Entertainment Weekly.

A pesar de que el personaje de Ani desata sensualidad y pasión en Anora, Mikey Madison confesó a Los Ángeles Times que en realidad ella se caracteriza por ser alguien "muy tímida y reservada". "Lo he sido toda mi vida. No podía hablar casi con nadie. En clase siempre tenía que prepararme mentalmente para levantar la mano", contó.

Mikey Madison interpretó a la joven Amber Freeman en la película Scream 5. | Fuente: Paramount Pictures

Mikey Madison tras ganar su primer Oscar: "Es un sueño hecho realidad"

Mikey Madison ganó el Oscar en la categoría Mejor actriz en la edición 97 de la Academia. La protagonista de la película Anora se llevó la estatuilla de oro y desplazó a Demi Moore (La sustancia) del premio, así como a Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez).

Claramente emocionada, Mikey Madison se agarró el rostro para luego ser abrazada por todo el elenco de Anora. En seguida, subió al estrado del teatro Dolby de Los Ángeles para recibir su primer premio Oscar.

"Crecí en Los Ángeles, pero Hollywood siempre se sintió lejos de mí. Estar en esta sala es increíble. Gracias a la Academia, a mi familia increíble (...) Gracias, Sean Baker y Yura (Borisov)”, comenzó diciendo la estadounidense.

Del mismo modo, tuvo palabras de reconocimiento para la comunidad de trabajadores sexuales a quienes agradeció por ayudarla en el papel de striper. “Conocerlos ha sido uno de los puntos más altos de esta experiencia”, sostuvo.

Finalmente, Madison agradeció a todas las otras nominadas y recalcó que para ella ganar el Oscar es “un sueño hecho realidad”. “Gracias a mis compañeras de categoría. Esto es un sueño hecho realidad, quizás me despierte mañana”, acotó.

Mikey Madison también ganó el premio BAFTA 2025

Semanas atrás, Mikey Madison se llevó el premio BAFTA 2025 a Mejor actriz por su interpretación en Anora, superando a otras destacadas nominadas, incluida la española Karla Sofía Gascón.

Tras perder el BAFTA en la categoría de Estrella Revelación, Madison acabó la noche con el galardón de Mejor actriz tras ser reconocida por su papel en Anora, donde da vida a una trabajadora sexual del mismo nombre que se enamora de un joven oligarca ruso.

Al subir a recoger el galardón, confesó que no había preparado un discurso porque no se esperaba ganar, y aprovechó para agradecer a su madre por "llevarla a tantas audiciones" y al resto del elenco de la película, incluido su director Sean Baker.

Igualmente, aprovechó su tiempo en el escenario para reconocer a la comunidad de trabajadoras sexuales: "Las veo, merecen respeto y decencia humana. Y pido a otros que hagan lo mismo", señaló.

