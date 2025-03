Jennie Garth critica a los Oscar por omitir a Shannen Doherty en el In Memoriam: "Fue un desastre"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Oscar 2025 generaron polémica el último domingo luego de que la sección In Memoriam olvidará a varios actores fallecidos el 2024 como Michelle Trachtenberg, Tony Todd, Olivia Hussey, Bernard Hill, entre otros.

Otra estrella de Hollywood omitida fue Shannen Doherty, quien falleció el 13 de julio de 2024 tras una larga lucha contra el cáncer. Doherty es recordada por las series Beverly Hills, 90210 y Charmed, además de haber protagonizado películas como Heathers, Mallrats y Girls Just Want to Have Fun y estar en muchas otras más.

Asimismo, la actriz Jennie Garth, compañera de reparto de Shannen Doherty en la serie Beverly Hills, 90210, calificó de "desastre" que la Academia no haya incluido a su amiga en el In Memoriam. "Si, eso fue un desastre", le respondió a un reportero de TMZ cuando le preguntó por lo sucedido en el teatro Dolby de Los Ángeles.

De igual manera, el hombre de prensa le consultó a Jennie Garth, de 53 años, si considera que la organización de los Oscar 2025 debería disculparse con la familia de Shannen Doherty. "Tal vez", contestó a la actriz ante de subirse a un auto con su chihuahua en brazos.

Tanto Jennie Garth como Shannen Doherty se hicieron conocidas en la industria por sus papeles de Kelly Taylor y Brenda Walsh en la serie Beverly Hills, 90210 donde actuaron junto a Jason Priestley e Ian Ziering. Doherty abandonó la serie tras cuatro temporadas mientras que Garth siguió durante las diez temporadas que tuvo la serie.

Cabe resaltar que Shannen Doherty si fue recordada en el homenaje In Memoriam en el premio de Sindicato de Actores.

Shannen Doherty y Jennie Garth protagonizaron la serie Beverly Hills, 90210. | Fuente: Fox

¿Quiénes fueron los actores omitidos en el 'In memoriam' 2025?

Los Oscar 2025 llamaron la atención al olvidar incluir a varios actores fallecidos en la lista de homenaje que tiene la Academia para reconocer su trabajo y labor. En la lista figura Michelle Trachtenberg, la estrella de Buffy, la cazavampiros, quien murió días antes de la gala.

Otros actores que tampoco aparecieron en el tributo fueron Tony Todd, Chance Perdomo, Bernard Hill, Shannen Doherty, Alain Delon, Tony Roberts (Annie Hall), Linda Lavin, Martin Mull y Olivia Hussey (Romeo y Julieta), así como el documentalista Morgan Spurlock.

Si bien la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es blanco de críticas por las omisiones en su In memoriam, tiene la costumbre de publicar una versión más extensa del homenaje disponible en su sitio web oficial.

Entre los homenajeados se encontraron grandes nombres del séptimo arte como: David Lynch, Maggie Smith, James Earl Jones y Donald Sutherland. De igual manera, la gala hizo un homenaje a Gene Hackman, fallecido en su casa en Nuevo México y otro tributo al productor Quincy Jones.

La sección In Memoriam de los Oscar 2025 generó controversia por omitir a varios actores.Fuente: AFP

Shannen Doherty murió a los 53 años tras luchar contra el cáncer

Shannen Doherty, la estrella conocida por sus roles en las populares series Beverly Hills, 90210 y Charmed, falleció el sábado 13 de julio, en su casa en Malibú, en California, según confirmó su publicista Leslie Sloane en un comunicado difundido por People.

"Con gran pesar en el corazón, confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad", señaló la representante de la actriz.

Shannen Doherty fue diagnosticada, nuevamente, con cáncer de mama en 2020. La actriz pereció pese a los tratamientos y quimioterapias que se hacía para tratar este mal que la aquejaba desde el 2015, año en que se le diagnosticó la enfermedad por primera vez.

"Nuestra familia quiere agradecer a todos los que han demostrado amor y apoyo a nuestra Shannen a lo largo de su vida. Estamos verdaderamente agradecidos", dijo Rosa Doherty a People.

