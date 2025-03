Karla Sofía Gascón: "Podría interpretar a Isabel Pantoja y a toda la familia"

La actriz española enfrenta las críticas y asegura que está lista para dar vida a la tonadillera en la ficción. Además, se pronunció sobre los tuits que desataron una tormenta en redes.

Karla Sofía Gascón ha vuelto a ser el centro de atención esta semana, pero no por sus viejos tuits polémicos, sino por su último proyecto literario. En una rueda de prensa para presentar su libro Lo que queda de mí, la actriz española dejó claro que no espera el perdón de nadie por las controversias pasadas: "Si empiezo de cero, empiezo de cero".

Además, este domingo, durante la clausura del Festival de Cine de Málaga, la actriz española no se guardó nada. Aseguró que la tormenta mediática que la azotó ya forma parte del pasado: "Con 53 años que voy a cumplir la semana que viene, si empiezo de cero, empiezo de cero", expresó con una actitud tranquila, según reportó Europa Press.

De los escándalos a Isabel Pantoja

Gascón, lejos de mostrarse preocupada por las repercusiones de sus palabras, enfatizó que "hay cosas muchísimo más importantes en el mundo que mis tonterías", aunque al final señaló: "me arrepiento de muchas cosas en mi vida".

Y, por si quedaba alguna duda sobre su capacidad actoral, Gascón no dudó en abrir la puerta a un nuevo reto: interpretar a Isabel Pantoja en la serie de Mediacrest. "Yo podría interpretar a Isabel Pantoja y a toda la familia", dijo, sin titubear. Y cuando le preguntaron si es una diva al estilo de la canción de Melody, simplemente respondió: "No soy ninguna diva. Al revés".

Karla Sofía Gascón y el Oscar 2025

La temporada de premios fue un carrusel de emociones para Gascón. Tras el resurgimiento de sus antiguos tuits con tono racista y xenofóbico, la actriz enfrentó las críticas en redes sociales. Sin embargo, su carrera no se detuvo: asistió a los Premios César, tuvo un paso más discreto en los Oscar y terminó alzando el premio a Mejor Actriz en Producción Internacional en los galardones de la Unión de Actores y Actrices de España por su papel en Emilia Pérez.

Al recibir el reconocimiento en el Circo Price de Madrid, Gascón tomó el micrófono con una mezcla de emoción y gratitud. "No soy un robot, soy una actriz, una mujer como las demás, con mis virtudes y mis defectos. A veces un poco imbécil, pero con una hija maravillosa a la que quiero dejar un mundo mejor", dijo entre aplausos.

Un nuevo capítulo con Lo que queda de mí

Superada la tormenta, Gascón vuelve al ruedo con Lo que queda de mí, un libro publicado por Almuzara en el que repasa su trayectoria, aunque con ciertos tintes de ficción. Durante la presentación, no esquivó el tema de la controversia y admitió que algunos de sus tuits "no fueron justos con ciertas personas".

Eso sí, marcó distancia con las acusaciones más graves: "No voy a permitir que nadie diga que blanqueo el nazismo. Me parece una tontería. Pero si lo hubiera intentado explicar en medio de la vorágine, habría sido imposible. No quería alimentar ese odio. Cuando alguien tiene una idea de ti, ya da igual lo que digas", concluyó.

