Karla Sofía Gascón gana premio en España por 'Emilia Pérez' tras la derrota en los Oscar 2025

No hay mal que dure cien años, y Karla Sofía Gascón lo sabe bien. Este lunes, la actriz española sumó un nuevo reconocimiento a su carrera al llevarse el premio a Mejor Actriz en Producción Internacional, otorgado por la Unión de Actores y Actrices de España, gracias a su papel en el narcomusical Emilia Pérez.

Este es el primer galardón que obtiene tras la controversia por antiguos tuits de contenido racista que publicó años atrás, los cuales afectaron su presencia en la temporada de premios y le restaron apoyo en la industria. Gascón había logrado una nominación al Oscar a Mejor Actriz, mientras que Emilia Pérez lideraba la competencia con 13 nominaciones en total.

"Soy una actriz, una mujer como las demás"

Al recibir el premio en el Circo Price de Madrid, Gascón tomó el micrófono con una mezcla de emoción y gratitud. "No soy un robot, soy una actriz, una mujer como las demás, con mis virtudes y mis defectos. A veces un poco imbécil, pero con una hija maravillosa a la que quiero dejar un mundo mejor", declaró.

Visiblemente conmovida, la actriz —quien ha desarrollado la mayor parte de su carrera en México— hizo un repaso de su trayectoria y recordó que, hace apenas cinco años, hacía funciones de microteatro para una sola persona. "No paraban de insultarme, y hace una semana, en los Oscar, a algunos les hubiera gustado quemarme como en la Inquisición".

"Siento no haber sido un ejemplo de superación"

Tras rendir homenaje a sus colegas de profesión, Gascón se sinceró: "Yo quería ser un ejemplo de superación. Siento no haberlo sido de la manera que me hubiera gustado, pero seguiré luchando y trabajando porque amo mi trabajo".

Fan confesa de Star Wars, cerró su discurso con una frase que bien podría haber salido de una película de George Lucas: "Que la fuerza nos acompañe en estos momentos tan oscuros que nos quedan por vivir. Empecemos por nosotros mismos, con ese lado oscuro que tenemos dentro: más amor y menos odio".

Después de recibir el premio, Karla Sofía Gascón compartió unas breves palabras con la prensa. "La verdad, estoy muy feliz. Ha sido maravilloso, no me lo esperaba. Que los compañeros me reconozcan me hace muy feliz. Agradezco a todos ellos. Ojalá podamos hacer muchas películas, series y trabajos en teatro juntos". Sin embargo, cuando le preguntaron si ya se sentía mejor tras la polémica en torno a Emilia Pérez, su respuesta fue corta: "Muchísimo".

