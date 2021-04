Karol G lamenta que Shakira no haya querido hacer una colaboración musical con ella: "Seguiré tocando la puerta". | Fuente: Composición

Karol G comentó en una conferencia de prensa por el lanzamiento de su nuevo disco “KG015” que tuvo planeado hacer una colaboración con Shakira, sin embargo, el pedido fue rechazado.

Como se recuerda, hace unas semanas estrenó su discografía donde tiene dúos con grandes artistas como J Balvin, Nicky Jam, Ozuna, Camilo, Wisin & Yandel, y más. No obstante, la colombiana quería grabar un tema con la estrella de Barranquilla, pero eso no pudo ser.

“Vamos a ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí. Si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo", comentó Karol G haciendo referencia a que ya había intentado conversar con ella.

A pesar de que no se dio en ese momento y quizá ahora tampoco, la artista mostró su admiración por su colega:

"Si no se da, como quiera, mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo”, explicó Karol G.

¿Por qué se titula "KG0516"?

Su compatriota colombiano Camilo —"al que amo"— compuso y grabó con ella la canción "Contigo voy a muerte". Con su "gran amigo" J Balvin y su ex Anuel AA presenta "Location", y con Mariah Angeliq interpreta "El Maquinón", que es una especie de continuación de "Bichota"; dos temas subidos de tono que aseguró le hablan a las mujeres "que son dueñas de su sexualidad y su poder".

En el mismo tono está "Gato Malo" con Nathy Peluso. También tiene canciones con Juanka & Brray, Ozuna y con Yandar y Jostin. Karol G aseguró que entre las 16 canciones de "KG0516" no hay una que no la mueva emocionalmente y que no represente "un reto importante", aunque admitió que quizá el tema que más sorprenderá será "200 copas".

Es ese el título de su primer corrido urbano, de su propia autoría, que grabó acompañada de la guitarra de Danny Félix, uno de los creadores del nuevo género de los corridos tumbados.

"Como es un vuelo, quise que cada canción fuese como una escala que llevase al que la está escuchando a un lugar diferente", indicó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “Maria”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.