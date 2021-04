Fallece el padre de Carlos Vives a los 91 años: "Se me parte el alma. Me vuelvo a sentir desamparado". | Fuente: Instagram

Carlos Vives está de luto. Por medio de sus redes sociales, el cantante lamento el fallecimiento de Luis Aurelio Vives Echeverría, su padre. De acuerdo con su extenso mensaje, su ser querido murió a los 91 años el lunes 5 de abril.

“El lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez”, reza su mensaje el artista colombiano. Además, aseguró que la vida sin él ya no va a ser la misma:

“Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo… Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado”, escribió Carlos Vives.

Tras lamentar la pérdida de su padre, el intérprete de “Carito” comentó que lo recordará por siempre: “Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad. Y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida”, agregó.

El extenso mensaje estaba acompañado de una serie de vídeos y fotografías donde sale Carlos Vives, su padre y los miembros de su familia.

El último tema que grabó Carlos Vives

La agrupación Bacilos, actualmente conformada por el colombiano Jorge Villamizar y el brasileño André Lopes, lanzará una nueva versión de su icónico tema “Caraluna” el próximo 25 de febrero, pero esta vez con la colaboración de Carlos Vives.

“Decidimos regrabar dos de nuestras canciones más importantes para hacer un experimento del que estábamos antojados hace mucho tiempo”, comentó Villamizar, vocalista del grupo, en un comunicado de prensa.

Para el cantante, trabajar con su compatriota Carlos Vives fue “toda una experiencia” debido a que a los “conocimientos profundos de la historia de la música colombiana” que tiene. “Es un mundo por fuera, con su estudio, dentro de su bar, en Bogotá, rodeado de talentos jóvenes”, señaló.

Por su lado, Lopes, bajista del dúo, explicó que el cantautor colombiano ha sido una influencia incluso en el Brasil. “Carlos fue y sigue siendo una de las referencias más importantes en mi formación musical latina, incluso desde mis inicios como DJ tocaba ‘La Gota Fría’”, contó.

