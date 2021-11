Karol G sufrió una caída durante un concierto en Miami (EE.UU.). | Fuente: Instagram / Karol G

La estrella del género urbano Karol G resvaló por las escaleras del escenario cuando se encontraba ofreciendo un concierto en el FTX Arena, de Miami (Estados Unidos), en medio de su gira "Bichota Tour".

El hecho ocurrió el 26 de noviembre, en el momento en que la cantante colombiana quiso bajar de la tarima donde cantaba y terminó rodando por las escaleras hacia la plataforma principal.

Luego de unos segundos en el piso, una las bailarinas que participaba de la presentación quiso ayudar a Karol G, pero ella pudo ponerse de pie y seguir con el espectáculo.

Más adelante, al referirse a esta caída, la artista señaló entre lágrimas: "Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla. Me duele todo, pero nada, ustedes creen que después de haber llenado este Arena por primera vez en mi vida... Yo quería que fuera perfecto".

Este incidente fue captado por el público, que lo viralizaron a través de las redes sociales y recogió varios mensajes de apoyo a Karol G.





Karol G y el "Bichota Tour"

Desde el 27 de octubre, Karol G regresó a los escenarios estadounidenses con el "Bichota Tour", cuyo inicio fue en el Mission Ballroom de Denver (Colorado, Estados Unidos) que después prosiguió por otras 19 ciudades del país.

La estrella colombiana hizo paradas en las principales ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, Nueva York, Boston, Las Vegas, Filadelfia y Washington DC. El cierre de esta gira fue, justamente, en el FTX Arena (antes American Airlines Arena) de Miami.

Este 27 de noviembre, Karol G se presentará en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

"Luego de que todo paró en el 2020, quedé con muchísima ilusión de poder compartir mi música en vivo con todo mi público. Tener la oportunidad de estar frente a frente con ellos es la mejor noticia que recibí este año", señaló Karol G, en declaraciones recogidas en un comunicado de la discográfica Universal Music.

Recientemente, la artista lanzó su sencillo "Sejodioto", nuevo sencillo en el que continúa explorando sus mensajes de empoderamiento femenino e igualdad.

