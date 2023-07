Karol Sevilla responde a críticas por trabajar en el circo de la Chola Chabuca: "Ningún trabajo es menos"

Como parte de los invitados internacionales, Karol Sevilla llegó al circo de la Chola Chabuca. Como es de conocimiento, la mexicana se hizo conocida por ser protagonista de Soy Luna y, hasta la actualidad, sigue siendo la favorita de muchos adolescentes.

Sin embargo, su llegada no ha sido bien recibida y ha sido criticada en redes sociales donde aseguran que ella es actriz y no debería estar en un circo porque “eso minimiza su carrera”. Tras leer estos comentarios, Sevilla decidió responder en sus redes sociales:

“He visto mucha gente que me ha tirado ‘hate’ como preguntándome por qué estoy en el circo, rebajando el trabajo y la verdad lo único que le quiero decir a esas personas que aprendan a respetar los trabajos de los demás porque ningún trabajo es menos”, dijo la mexicana.

Asimismo, Karol Sevilla pidió que respeten a las personas que hacen los posible por sacar adelante los shows de los circos:

“Todo trabajo se respeta, todo trabajo es súper valorado y personalmente yo cada día admiro más a la gente que está trabajando en el circo. No solo trapecistas, talentos o cantantes, bailarines, sino también la gente de atrás que todos los días trabaja para que salga una función excelente”.

Karol Sevilla pide respeto para los trabajadores del circo.

Karol Sevilla cuenta cómo llegó a formar parte del circo

La actriz y cantante mexicana Karol Sevilla es el nuevo jale de Ernesto Pimentel para su circo, que inició el 21 de julio. La artista visitó RPP Noticias para conversar sobre este proyecto que la tiene fascinada, ya que siempre soñó con estar en un circo desde que era una niña.

"El primer escenario que pisé a los seis años fue en el circo y solo era mi mamá, mi tía y tres personas viéndome cantar", dijo en el programa En Escena. Asimismo, Sevilla contó cómo fue que la Chola Chabuca lo contactó en su país natal:

"Fue un encuentro que no sabes que va a pasar. Estábamos en México y hubo un concurso de payasos y yo fui a echarle ‘porras’ a un primo. Llegué, me sentaron; y Ernesto me vio, me pidió una foto, y vi su emoción de conocerme. Hasta que nos vemos al día siguiente y me dice para hacer algo en Perú. Con el tiempo, empezamos a conversar sobre el circo, me emocioné cuando me lo dijo y fue emocionante. Cuando Ernesto me da la oportunidad, es como decirle a mi yo de seis años que sí lo pude lograr", agregó.

Karol Sevilla no solo es una actriz conocida en México. Fue protagonista de Soy Luna, serie de Disney que la llevó al éxito y, desde ese momento, su carrera fue en ascenso: no solo como intérprete, también como cantante y bailarina. "Nunca pensé que quería ser actriz. Mi abuela me animó, pero nunca me llegó a ver en la televisión. No pensé que me iba a dedicar por siempre a lo artístico. Mi papá, mi mamá, mi hermano, me apoyaron en este sueño", finalizó.