Nicola Porcella es salvado y sigue en competencia en 'La casa de los famosos' en México

Nicola Porcella continúa en ‘La casa de los famosos’ en México luego de ser salvado por el público el último domingo 23 de julio. El modelo peruano sigue en competencias tras pasar la etapa de eliminación por lo que volvió a la casa junto a sus compañeros Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Barbara Torres.

En efecto, Nicola Porcella pasó, en un primer momento, a una noche de eliminación junto a sus compañeros Sergio Mayer y Apio Quijano, quien finalmente dejó la competencia. “Con suma sinceridad creo que me va a tocar (ser eliminado). Creo que toda historia bonita tiene su final y de repente la mía llegó. Yo no tengo la carrera que tiene Sergio o Apio”, manifestó el ex chico reality en un video difundido en sus redes sociales.

No obstante, Porcella fue salvado por el público decidiendo que el modelo siga en 'La casa de los famosos' pese a tener discrepancias con la actriz y empresaria Wendy Guevara, compañera que es muy cercana al modelo nacional.

“Quiero pedir perdón por las veces que salimos mal, que nos peleamos n el cuarto porque ya sabes que me pongo intensa, discúlpame. Espero que sigas para seguir peleando Nico porque me encanta (pelear). Soy tóxica”, dijo Guevara.

Nicola Porcella fue salvado por el público en el reality 'La casa de los famosos'. | Fuente: Instagram (nicolaporcella12)

Seguidamente, Nicola Porcella, aceptó las disculpas de la influencer mexicana retornando su amistad. “Tienes una casa en Perú, tu historia para mi es una historia que el mundo tiene que saber, de mucha valentía, de mucho coraje. Te quiero mucho de verdad, eres una gran persona”, respondió.

Por otro lado, el también actor no pudo ocultar su alegría de seguir en ‘La casa de los famosos’. “Gracias a cada uno de ustedes por su voto. Una semana más gracias a ustedes”, escribió Nicola en un video publicado en su Instagram del momento en que fue salvado.

Nicola Porcella confesó que sufre de enfermedad mental

Antes de la noche de eliminación, Nicola Porcella había tenido una charla con Sergio Mayer donde le confesó que sufre de ‘borderline’, una enfermedad de afectación psicológica y mental, por lo que ingiere medicamentos durante su estadía en la casa.

En ese sentido, mencionó que el ‘borderline’ es el motivo por el cual tiene conductas explosivas que se reflejaron en su pelea con Wendy Guevara, donde golpeó las puertas de las habitaciones.

Nicola Porcella fue el capitán de 'Las cobras' en el reality 'Esto es guerra' entre el 2012 y 2017. | Fuente: Instagram (nicolaporcella12)

Porcella habló, por primera vez, de esta enfermedad el 2019 en el programa ‘El valor de la verdad’ de Latina. “Lo que pasa es que a mí me diagnosticaron otra cosa, cambios de ánimo muy altos, ‘borderline’, con rasgos de otras cosas, ansioso y todo eso”, expresó en aquella ocasión.