La actriz Kate del Castillo será Chavela Vargas en su serie biográfica

La tumultuosa vida y carrera de la legendaria cantante Chavela Vargas será llevado a la pantalla chica y la actriz elegida para interpretarla será la mexicana Kate del Castillo.

Este personaje marcará el regreso de la artista a la tv que narrará "su batalla interna contra los demonios personales, la angustia y el alcoholismo la impulsaron a convertirse en una pionera, subiendo al escenario para cantar canciones mexicanas con un jorongo, el poncho tradicional mexicano, y pantalones", mencionó Caracol Televisión.

Igualmente, la bioserie ahondará en la vida de Chavela Vargas que "con una guitarra sobre el corazón, un tequila en la mano y una pistola en el cinturón enamoraba a hombres y mujeres discriminar".

La serie tendrá ocho episodios y está basada en el libro Dos vidas necesito: las verdades de Chavela, de la escritora y periodista María Cortina.

Sobre Chavela Vargas

Chavela Vargas nació en Costa Rica en 1919 y murió el 5 de agosto de 2012 en México a los 93 años de edad, tras regresar de despedirse de sus amigos. El Congreso de Costa Rica declaró en 2022 a la ya fallecida cantautora benemérita de las artes de la patria, como un reconocimiento a la exitosa carrera que desarrolló en México.

Isabel Vargas Lizano, conocida artísticamente como Chavela Vargas; y pionera de las rancheras, falleció a los 93 años por un paro respiratorio en 2012.Fuente: EFE / Sáshenka Gutiérrez

¿La reina del sur tendrá temporada 4?

En 2022, el lanzamiento de la tercera temporada de La reina del sur fue todo un éxito. Teniendo como locación varios países de Latinoamérica como Perú, Argentina y Bolivia, se habló de una posible continuación de la historia de Teresa Mendoza.

Hasta el momento no es confirmado, pero la actriz Kate del Castillo consideró en enero del año pasado que no hay necesidad de alargar la serie en una temporada 4. Tras su paso por el programa La Mesa Caliente, la protagonista creyó que es bueno poner un alto a las grandes producciones.

“No sé, yo creo que hay que saber decirle que ya, bye, bye. Yo creo que ya la tercera es la última y como tiene que ser despedirnos de Teresita, así que disfrútenla”, comentó. Con ello se desvanecen las probabilidades de una continuación; sin embargo, Telemundo podría cambiar de parecer.





Las razones por las que no quiere ser madre

En noviembre del año pasado, Kate del Castillo dejó en claro que no quería tener hijos ni propios ni adoptados. "Soy buena onda, pero no tanto", dijo en un encuentro con la prensa mexicana. Sin embargo, ya en octubre del mismo año había detallado las razones por las que no desea ser madre. Unas declaraciones que recién este 2023 han causado revuelo.

En entrevista para el podcast de Chiquis Rivera, Chiquis and Chill, la intérprete de Teresa Mendoza sostuvo que, para ella, la maternidad no ha sido tema de su interés. "Nunca quise hijos... Tú eres dueña de tu vida y puedes hacer lo que te da la gana, no lo que los demás quieren que tú hagas. Nunca me llamó la atención, es mucha responsabilidad; yo soy actriz, que critiquen mi trabajo, no a mí", señaló.