Mark Ruffalo tras su nominación al Oscar: "Es un honor que supera todas las expectativas"

Tras ser nominado por cuarta vez al Oscar, Mark Ruffalo compartió un conmovedor mensaje en redes sociales, expresando su gratitud hacia la Academia de Hollywood por reconocer su actuación en Poor Things, la tragicomedia de Yorgos Lanthimos, donde comparte créditos con Emma Stone y Willem Dafoe. "Gracias desde el fondo de mi corazón", escribió.

El último martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las películas nominadas para la edición 96 de sus premios. La lista la lideraron Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, con trece nominaciones, y Poor Things, con once. Ambas competirán en la categoría de mejor película junto a Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y Barbie, de Gretta Gerwig, entre otros títulos.

"Tengo el increíble privilegio de hacer películas como trabajo. Ser reconocido por la Academia entre los mejores es un honor que supera todas las expectativas como actor. Gracias a nuestro brillante cineasta, Yorgos. Y gracias al público que le dio una oportunidad a esta película. Felicidades a mi familia Poor Things por todo el amor. Gracias desde el fondo de mi corazón", escribió Ruffalo.

¿Por qué Mark Ruffalo no quería tener escenas de sexo con Emma Stone?

Recientemente, en una entrevista con Perfect, el actor reveló sus dudas sobre interpretar al inescrupuloso Duncan Wedderburn en la nueva película de Lanthimos, especialmente por las escenas de desnudos y sexo junto a Emma Stone. "Ahora tengo 55 años, así que cuando leí las escenas de sexo pensé... ¿No soy demasiado mayor para hacer ese tipo de cosas? ¿Alguien quiere ver eso?", reflexionó.

Sin embargo, en una conversación con Variety, Ruffalo explicó por qué cambió de opinó: "Pensé, 'Es la parte que menos me gusta, pero también la vi como muy cómica y como una extensión de la comedia física que ya estábamos encontrando en el resto de las escenas. Así que fue simplemente otra forma de contar la historia".

¿Qué dijo Emma Stone sobre las escenas de sexo en Poor Things?

Emma Stone, ganadora del Globo de Oro 2024 por interpretar a Bella Baxter en Poor Things, ha respaldado las numerosas escenas de sexo presentes en la película, argumentando que son "fiel reflejo de la experiencia" de su personaje. La actriz explicó que el componente sexual es solo uno de los muchos aspectos de la vida de Bella y sostuvo que la cámara no debería eludirlo.

"Bella es completamente libre y no se avergüenza de su cuerpo, por eso teníamos que ser fieles a su experiencia. Obviamente, el sexo es una gran parte de su experiencia y su crecimiento, como lo es para la mayoría de las personas. Pero lo veo como un aspecto entre muchos: su descubrimiento de la comida, la filosofía, los viajes y la danza" explicó.

"Si la cámara evitara esto o aquello, o si todo se hubiera cortado simplemente porque nuestra sociedad funciona de una manera particular, se habría sentido deshonesto", explicó. Sin embargo, Stone aclaró: "No soy una persona a la que le guste estar desnuda todo el tiempo, pero sí soy alguien que quiere honrar a mis personajes lo más plenamente posible".

¿Quiénes fueron nominados al Oscar 2024?

Oppenheimer, de Christopher Nolan, y Poor Things, de Yorgos Lanthimos, encabezan las nominaciones en la 96 edición de los premios Oscar, con 13 y 11 menciones, respectivamente. Otras destacadas con numerosas nominaciones son Killers of the Flower Moon dirigida por Martin Scorsese y Barbie, la obra de Gretta Gerwig inspirada en la famosa muñeca de Mattel.

El último martes, los actores Zazie Beetz y Jack Quaid anunciaron los nombres de las diez contendientes a mejor película para los Oscar 2024, junto con los demás nominados en diversas categorías. Además de las anteriores, en la categoría principal compiten Killers of the Flower Moon, Anatomy of a Fall, Maestro, The Holdovers y The Zone of Interest.

'Poor Things', de Yorgos Lanthimos, fue nominada a once premios Oscar 2024.Fuente: Searchlight Pictures

'Poor Things', de Yorgos Lanthimos, fue nominada a once premios Oscar 2024.Fuente: Searchlight Pictures

'Poor Things', de Yorgos Lanthimos, fue nominada a once premios Oscar 2024.Fuente: Searchlight Pictures